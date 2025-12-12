В Міненерго пояснили, чому на півдні України частіші відключення світла. Ілюстративне фото: МикВісті

Ситуація з відключеннями електроенергії сильно відрізняється між регіонами України через знищену або пошкоджену генерацію у прифронтових та прикордонних областях. Тому південь, схід та центр країни залишаються енергодефіцитними.

У Міненерго пояснили, що на заході, де розташовані атомні електростанції та надходить імпорт електроенергії з Європи, потужності перевищують споживання, тому графіки відключень там більш «лояльні».

«Ворог цілеспрямовано нищить системи передачі — високовольтні лінії, так звані «енергетичні мости», що з'єднують регіони. Багатьом здається, що енергосистема — це спільний «казан», з якого можна рівномірно роздати світло всім. Але реальність, на жаль, складніша», — йдеться у повідомленні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Для передачі електроенергії із заходу до Києва чи Харкова потрібні високовольтні лінії та автотрансформатори, по яких ворог цілеспрямовано завдає ударів. Через пошкодження «магістралей» електроенергія залишається «замкненою» у західних регіонах, а дефіцит на центральних, південних та східних територіях відчувається значно сильніше.

«На заході обмежень може бути менше, а в центральних, південних та східних областях дефіцит відчувається гостріше. Пропускної спроможності мереж, які не були спроєктовані для цього, просто не вистачає для транспортування настільки великих обсягів», — запевняють в Міненерго.

Крім масованих атак, ситуацію ускладнюють локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи.

«Щодня щось виходить з ладу і щодня енергетики це лагодять», — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, що у Миколаєві та по області у п'ятницю, 12 грудня, через планові відключення електроенергії деякі споживачі будуть без світла по 17 годин.