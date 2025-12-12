 Турецьке судно загорілося в Одесі після обстрілів 12 грудня

  пʼятниця

    12 грудня, 2025

В Одесі після обстрілів загорілося турецьке судно: є постраждалі

Уточнено інформацію про судно.

Судно, що горить в Одесі після обстрілів. Фото: Telegram/Новости ОдессаСудно, що горить в Одесі після обстрілів. Фото: Telegram/Новости Одесса

В Одеському порту після вибухів вдень, 12 грудня, загорілося турецьке судно Cenk Roro. Наразі відомо про щонайменше одного постраждалого.

Про це повідомили в «Суспільному» з посиланням на внутрішні джерела.

У виданні уточнюють, що інформацію про можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами поки що не підтвердили.

Контейнеровоз йшов з турецького порту Карасу до Румунії. Судно належить турецькій паромній компанії Cenk Shipping RoRo. Воно йшло під прапором Панами.

Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, Одеська область знову зазнала масованої нічної атаки ударних безпілотників. Внаслідок ударів постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, склади, адміністративна будівля та гараж.

