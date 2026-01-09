Зеленський закликав міські адміністрації не «тікати від проблем», а готуватися до атак РФ відповідальніше. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський на тлі постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру закликав міські адміністрації ретельніше готуватися до ударів та ефективніше працювати над подоланням їхніх наслідків.

Про це глава держави повідомив у Telegram, наголосивши, що Росія свідомо посилює обстріли в періоди похолодання, завдаючи ударів по енергетиці та системах опалення.

— Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії — до реальної роботи заради містян, — заявив Володимир Зеленський.

Коментуючи заяву мера Києва Віталія Кличка, який після масованих обстрілів 9 січня порадив киянам тимчасово виїхати з міста, президент підкреслив, що місцева влада має зосереджуватися на вирішенні проблем, а не униканні відповідальності.

— Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Це найбільш фінансово забезпечене місто України, і там мають бути всі необхідні резервні схеми, — зазначив він.

За словами Володимира Зеленського, нині тривають відновлювальні роботи в Києві та області, на Дніпропетровщині, Львівщині, Кіровоградщині, Черкащині та Одещині. Лише минулої ночі Росія застосувала понад 200 дронів та значну кількість балістичних ракет, основний удар припав на столицю.

— Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення, — повідомив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 січня, російські війська знову атакували портову інфраструктуру Одеської області. Під удар потрапили порти Одеса та Чорноморськ, унаслідок чого постраждали два цивільні судна. Загинув один член екіпажу — громадянин Сирії.