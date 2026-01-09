 Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня

  • пʼятниця

    9 січня, 2026

  • -1.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  9 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -1.2° Переважно ясно

Вони чекають своїх людей: у Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування собак із Чорнобаївки

У суботу, 17 січня, в Миколаєві проведуть виставку-прилаштування собак, яких евакуювали з Чорнобаївки та інших прифронтових територій.

Про це повідомила зоозахисна волонтерська організація «Друзі поруч».

Захід відбудеться на Верхньому БАМі та триватиме з 12:00 до 15:00. У цей час охочі зможуть познайомитися з тваринами та взяти собаку в родину.

«Подивіться в їх очі. Вони чекають своїх людей! Приходьте за своє собакою!», — наголошують організатори.

Також у межах події запланований благодійний ярмарок. Зібрані кошти спрямують на підтримку притулку Марії Гончаренко, який опікується тваринами, вивезеними із зони бойових дій.

Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч
Виставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поручВиставку-прилаштування собак із Чорнобаївки проведуть на Верхньому БАМі 17 січня. Фото: Друзі поруч

Читайте також матеріал «МикВісті» про те, як переживають війну тварини у прифронтовому Миколаєві.

Головне сьогодні