Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської обласних військових адміністрацій.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пізніше документи з'явились і на офіційному сайті.

— Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина, — заявив Володимир Зеленський.

Він також додав, що погодив кандидатуру на посаду керівника Тернопільщини, а кадрові рішення продовжаться.

Вінницька область — Наталя Заболотна

Наталя Заболотна. Фото: Facebook Наталі Заболотної

Очільницею Вінницької ОВА стала Наталя Заболотна, яка до цього обіймала посаду першої заступниці голови адміністрації. Посада керівника області залишалася вакантною з червня 2024 року після звільнення Сергія Борзова.

Заболотна — уродженка Вінниці, має педагогічну та управлінську освіту, понад 20 років працює в органах влади. У 2024 році була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, раніше — почесною грамотою Кабміну.

Дніпропетровська область — Олександр Ганжа

Олександр Ганжа. Фото: Нацполіція

Головою Дніпропетровської ОВА призначений Олександр Ганжа, який до цього понад два роки очолював обласну поліцію. Тимчасово обов’язки керівника ОВА раніше виконував Владислав Гайваненко.

Ганжа має багаторічний досвід роботи в Нацполіції, зокрема в Харківській, Одеській, Рівненській та Дніпропетровській областях. Майстер спорту з кікбоксингу, одружений, виховує двох доньок. Відповідно до декларації, володіє нерухомістю у Харкові та Одесі, орендує житло в Дніпрі.

Полтавська область — Віталій Дяківнич

Віталій Дяківнич. Фото: Facebook Віталія Дяківнича

Очільником Полтавщини став Віталій Дяківнич — колишній голова Миргородської районної військової адміністрації. До цього обов’язки керівника Полтавської ОВА виконував Володимир Когут.

Дяківнич понад 20 років працює в органах місцевої влади Полтавщини. Має педагогічну освіту, значний управлінський досвід. Згідно з декларацією, володіє земельними ділянками, житловою нерухомістю та має заощадження у гривні та валюті.

Чернівецька область — Руслан Осипенко

Руслан Осипенко. Фото: Wikipedia

Головою Чернівецької ОВА призначений Руслан Осипенко, який раніше понад чотири роки очолював Національну поліцію в Донецькій області. На посаді він змінив Руслана Запаранюка.

Осипенко має майже 30 років служби в органах внутрішніх справ, працював у кількох регіонах, в том числі і на Миколаївщині та в департаменті стратегічних розслідувань. У 2022 році йому присвоїли звання генерала поліції третього рангу, а у 2024 році він був нагороджений орденом Данила Галицького.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах.