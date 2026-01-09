Зеленський назвав Паризьку декларацію першим кроком до гарантій безпеки від Європи

Зеленський назвав Паризьку декларацію кроком до реальної безпеки. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський напередодні переговорів із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, який прибув до Києва, заявив, що підписана у Парижі декларація стала початком шляху до отримання реальних гарантій безпеки для України з боку європейських партнерів.

Глава держави наголосив, що цей документ є важливим просуванням уперед у питаннях безпеки, та висловив вдячність Великій Британії за послідовну підтримку України під час повномасштабної війни, пише «Укрінформ».

Володимир Зеленський відзначив фінансову допомогу, військові пакети та активну участь Лондона у санкційній політиці проти російської агресії.

Президент також підкреслив, що після підписання угоди про 100-річне партнерство Україна та Велика Британія фактично відкрили новий етап у двосторонніх відносинах.

Окремо Володимир Зеленський подякував британському уряду за рішення щодо посилення протиповітряної оборони. За його словами, така підтримка є особливо важливою на тлі масованих атак Росії, які відбуваються попри розмови про можливі мирні переговори та обговорення гарантій безпеки. Він наголосив, що РФ продовжує завдавати ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не має однозначної відповіді від партнерів, чи готові вони захищати Україну в разі повторної агресії з боку Росії.