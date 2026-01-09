Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Заступники міського голови Миколаєва Сергій Коренєв та Юрій Андрієнко, колаж МикВісті

Департамент житлово-комунального господарства та Управління капітального будівництва Миколаєва найгірше впорались з виконанням бюджету міста 2025 року. Про це свідчать дані про використання коштів бюджету за підсумками року, опубліковані на сайті Миколаївської міської ради, які проаналізували «МикВісті».

Найменший відсоток виконання припав на підпорядковане віцемеру Сергію Коренєву Управління капітального будівництва (УКС), яке з запланованих 235 мільйонів гривень витратило лише 142,7 мільйона гривень. Таким чином, частка виконання ними бюджету склав 60,7%.

Інформація міськради про виконання бюджету Миколаєва 2025 року, дані з сайту міськради

Якби у грудні в УКС не забрали близько 70 мільйонів гривень, то за незмінного фактичного обсягу видатків рівень виконання склав би навіть менше половини, тобто — 46,8%, а сума невиконаних коштів зросла б до понад 162 мільйонів гривень.

При цьому, видатки на оплату праці в управлінні виконані на 100%: із запланованих 8,8 мільйона гривень на заробітну плату та нарахування протягом року використано всю суму до копійки.

Зазначимо, що УКС системно не витрачає кошти бюджету: стан виконання за підсумками 2024 року — 32%, за підсумками 2023 року — 32,4%.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Таким чином, за результатами 2025 року невитраченими залишились 92,3 мільйона гривень, які Управління капітального будівництва мало витратити на капітальні видатки, а саме ремонти, реконструкції та придбання основного капіталу.

Ще один підрозділ, роботу якого координує віцемер Сергій Коренєв — Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. За підсумками 2025 року управління витратило 88% від запланованих бюджетом коштів — 96,4 мільйона гривень. Не використаними залишились 13,1 мільйона гривень.

Найбільшим підрозділом за кількістю невикористаних за підсумками року коштів став Департамент житлово-комунального господарства (ДЖКГ). Його роботу курує заступник міського голови Юрій Андрієнко.

Із запланованих 1,6 мільярда гривень видатків ДЖКГ витратив 1,4 мільярда (86%). Не використаними залишились 231,4 мільйона гривень. Найменший відсоток виконання — це капітальні видатки, а саме ремонт житлового фонду, де з запланованих 258 мільйонів гривень витратили лише 74,4 мільйони гривень (28,8%). Проте видатки на зарплату виконані на 100%.

Варто зазначити, що під час останнього у 2025 році перерозподілу бюджету міськрада додатково виділила Департаменту ЖКГ 225,8 мільйона гривень, включно з державною дотацією.

Сумарно Управління капітального будівництва, Департамент житлово-комунального господарства та Управління з надзвичайних ситуацій міськради за підсумками 2025 року не змогли витратити 336,9 мільйона гривень бюджету Миколаєва. А загалом невитраченими за підсумками року за офіційними даними залишилось 653 мільйони гривень бюджету Миколаєва.

Привіт! Я — Катерина Середа, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Виконання бюджету 2025 по підрозділах міськради Миколаєва

Виконавчий комітет: касові видатки — 1,2 мільярди гривень, що складає 87,9% від плану на рік;

Управління освіти: касові видатки — 2,3 мільярди гривень, що складає 95,6% від плану на рік;

Управління охорони здоров’я: касові видатки — 253 мільйони гривень, що складає 98,8%;

Департамент праці та соцзахисту населення: касові видатки — 350,5 мільйонів гривень, що складає 98,8%;

Управління культури та охорони культурної спадщини: касові видатки — 221 мільйон гривень, що складає 98,6%;

Управління спорту: касові видатки 195,8 мільйона гривень, що складає 99,4% від плану на рік;

Департамент житлово-комунального господарства: витратили 1,4 мільярда гривень, що складає 86,1% від річного плану;

Департамент енергетики та енергозбереження: витратили 57,5 мільйона гривень, що склало 92,8% від плану;

Управління капітального будівництва: касові видатки — 142,7 мільйона гривень, що склало 60,7% від плану на рік;

Управління державного архітектурно-будівельного контролю: витратили 10,4 мільйона гривень, що склало 96% від річного плану;

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення: витратили 96,4 мільйони гривень, що склало 88% від річного плану;

Управління комунального майна: витратили 9,2 мільйона гривень, що складає 99,6% від загального бюджету підрозділу;

Департамент з надання адміністративних послуг: витратили 40,8 мільйона гривень, що складає 99,8% бюджету підрозділу;

Департамент фінансів: витратили 22,6 мільйона гривень, що складає 56,6% від річного плану;

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції: витратили 12 мільйонів гривень, що склало 88,8% відсотків від річного плану;

Адміністрація Заводського району: витратили 87,8 мільйона гривень, що склало 99,7% їхнього річного бюджету;

Адміністрація Корабельного району: витратили 88,3 мільйона гривень, що склало 99,7% річного бюджету:

Адміністрація Інгульського району: витратили 94 мільйони гривень, що склало 97,9% річного бюджету;

Адміністрація Центрального району: витратили 93,4 мільйона гривень, що склало 99,6% річного бюджету.

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявляв про те, що залишки коштів бюджету Миколаєва на кінець 2025 року становили близько 300 мільйонів гривень, що є «найнижчим показником за останні роки».

Як відомо, Миколаївська міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.