«Ситуація вперше така критична»: залишки бюджету Миколаєва за 2025 рік становлять ₴300 млн

Залишки коштів бюджету Миколаєва до кінця року становлять близько 300 мільйонів гривень, що є найнижчим показником за останні роки.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час засідання постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики, пишуть «МикВісті».

Як відомо, Миколаївська міська рада планує звернутися до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 млрд 140 млн грн.

— За прогнозом залишки цього року становитимуть до 300 мільйонів гривень — з урахуванням останніх днів, коли оплата ще надходить, зокрема й сьогодні. Тобто, як я вже казав, ми фіксуємо падіння наших залишків з 1,2 мільярда гривень до 300 мільйонів, починаючи з 2022 року. І насправді ситуація вперше така критична, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, 19 грудня 2024 року, депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет міста на 2025 рік. Загальний обсяг бюджету передбачав доходи у розмірі 5,414 мільярдів гривень та видатки у 5,285 мільярдів гривень.

Тоді видатки на зарплату працівників виконавчих органів та бюджетних установ склали 38% від загального об’єму бюджету Миколаєва у 2025 рік. Основним наповнювачем бюджету є податки на доходи, які сплачують жителі Миколаєва.

У вересні 2025 року депутат міськради Миколаєва, голова планово-бюджетної комісії Федір Панченко попереджав про нестачу у бюджеті міста коштів на обов’язкові платежі до кінця року. Тоді він озвучив цифру в 200 мільйонів гривень.

Про це він також говорив і на засідання бюджетної комісія міськради того ж дня при розгляді рішення про перерозподіл бюджету міста. Ще тоді він озвучив, що треба шукати гроші на захищені статті на листопад-грудень.

Згодом, на початку листопада, головним розпорядникам коштів, а також комунальним підприємствам Миколаєва доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг.

Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.

Нещодавно депутат Миколаївської міської ради Андрій Янтар запропонував зрівняти зарплати працівників управлінь і комунальних підприємств міста із середньою зарплатою по Миколаєву у 2025 році.

За його словами, варто встановити «єдиний підхід до нарахування зарплат». Крім того, максимальна зарплата теж не повинна перевищувати цього рівня.

Зазначимо, що у бюджеті Миколаєва на 2026 рік на утримання Агенції розвитку хочуть закласти 4,5 мільйона гривень, з яких близько 3,4 мільйона гривень становлять витрати на заробітну плату та нарахування.

Згодом четверо депутатів Миколаївської міської ради звернулися до міського голови Олександра Сєнкевича з проханням втрутитися у ситуацію навколо підготовки бюджету Миколаєва на 2026 рік. На їхню думку, процедура формування та розгляду головного фінансового документа міста відбулася з порушеннями.

Звернення депутатів до миколаївського міського голови від 26 грудня, документ надали редакції «МикВісті»

У документі зазначається, що між доповідями головних розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств щодо захищених і необхідних видатків на 2026 рік та проєктом рішення «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік» існують розбіжності у показниках і обсягах фінансування.