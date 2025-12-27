 Депутати вимагають Сєнкевича втрутитися у бюджет Миколаєва на 2026: було порушення процедури

Четверо депутатів просять Сєнкевича втрутитися у ситуацію з бюджетом Миколаєва на 2026 рік через порушення процедури

Профільна комісія Миколаївської міської ради затвердила проєкт бюджету на 2025 рік. Фото: архів «МикВісті»Миколаївська міськрада. Фото: архів «МикВісті»

Четверо депутатів Миколаївської міської ради звернулися до міського голови Олександра Сєнкевича з проханням втрутитися у ситуацію навколо підготовки бюджету Миколаєва на 2026 рік. На їхню думку, процедура формування та розгляду головного фінансового документа міста відбулася з порушеннями.

Про це йдеться у зверненні від 26 грудня, яке підписали депутати Артем Ильюк, Олександр Мєдвєдєв, Сергій Кантор та Тетяна Домбровська.

У документі зазначається, що між доповідями головних розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств щодо захищених і необхідних видатків на 2026 рік та проєктом рішення «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2026 рік» існують розбіжності у показниках і обсягах фінансування.

Звернення депутатів до миколаївського міського голови від 26 грудня.Звернення депутатів до миколаївського міського голови від 26 грудня.
Окремо депутати звертають увагу на те, що під час розгляду бюджету до участі не був залучений директор Департаменту фінансів Миколаївської міськради. Вони вважають це порушенням Бюджетного кодексу України, адже саме керівник місцевого фінансового органу ухвалює рішення щодо включення бюджетних запитів до пропозицій проєкту місцевого бюджету.

У зверненні також наголошується, що несвоєчасне ухвалення бюджету є порушенням чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що планує звернутися до президента, уряду та Міністерства фінансів із проханням про додаткову державну підтримку для міста. За його словами, бюджет Миколаєва на 2026 рік є критично обмеженим і без допомоги держави місто не зможе виконувати базові функції.

