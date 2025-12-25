«Навіщо окрема установа?» — депутати обговорили ₴3 млн на зарплати 7 співробітників Агенції розвитку Миколаєва

Віце-мер Сергій Коренєв, який курує роботу Агенції та керівник установи Ігор Філіппов. Фото: агенція розвитку Миколаєва

У бюджеті Миколаєва на 2026 рік на утримання Агенції розвитку хочуть закласти 4,5 мільйона гривень, з яких близько 3,4 мільйона гривень становлять витрати на заробітну плату та нарахування.

Це питання обговорювали під час спільного засідання бюджетної комісії та комісії з питань законності міськради Миколаєва 25 грудня, пишуть «МикВісті».

Наразі в Агенції розвитку працює п’ять працівників, з 1 січня штат збільшать до семи. Як розказав новопризначений керівник установи Ігор Філіппов, це пов’язано з рішенням виконкому про новий штатний розпис та посадові оклади, які не переглядалися з 2019 року.

Ігор Філіппов додав, що інші витрати включають 84 тисячі гривень на матеріали та обладнання, 944 тисячі гривень на оплату послуг, крім комунальних, з яких 500 тисяч гривень — на окремі заходи в межах реалізації програм.

Депутатка Олена Кісельова запитала, яку суму коштів Агенція залучила за рік і що вважає «залученням».

— Як мінімум у нас був реалізований проєкт ЦНАПу, підготовлений за участі Агенції розвитку Миколаєва. Наразі ми працюємо спільно з управлінням охорони здоров’я над залученням медичного обладнання для міських лікарень — першої, третьої та п’ятої. Також реалізуємо проєкт із Департаментом соціального захисту: закупівлю п’яти автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, тобто створення соціального таксі. В наступному році плануємо завершити ці проєкти, — відповів Ігор Філіпов.

Проте Олена Кісельова поставила під сумнів доцільність існування Агенції як окремої юридичної особи, зазначивши, що виконавчі органи міськради також отримують зарплати і теоретично могли б самостійно займатися залученням донорських коштів.

Вона нагадала, що агенція мала фінансуватися самостійно, але фактично залишається бюджетною структурою.

— Це історія ще з часів Василя Гошовського (перший директор Агенції розвитку — прим.), бо коли презентували агенцію, він говорив, що вона буде самостійно фінансуватися і знаходити для себе кошти. А ми бачимо, що агенція, як не крути, все одно фінансується коштом бюджету, – сказала Олена Кісельова.

На її думку, в умовах повномасштабної війни Миколаїв і так перебуває у фокусі міжнародної допомоги, а тому великих зусиль для залучення грантів не потрібно.

— Коли місто, умовно кажучи, ще не було «популярним», агенцію створювали для того, щоб залучати донорські та грантові кошти. Але від початку повномасштабної війни місто точно не перебуває поза увагою, тож складно говорити про гостру потребу окремо шукати ці ресурси. Ви говорите про спільну роботу з управліннями та виконавчими органами — я це розумію. Але чи не можуть ці органи, які також утримуються за кошти бюджету, самостійно займатися пошуком донорського фінансування? Тоді яку саме роль виконує агенція — це додаткова опція і що саме вона дає? До того ж, наскільки я розумію, для підготовки проєктів ви ще й вкладаєте кошти: проєкти розробляються не безпосередньо вами, а із залученням експертів або шляхом технічного замовлення, — зазначила депутатка.

Заступник міського голови Сергій Коренєв, який курує роботу Агенції розвитку. Скриншот

У відповідь заступник міського голови Сергій Коренєв, який курує роботу Агенції, заявив, що установа не працює автономно, а виконує роль координатора між донорами та міськими підрозділами. За його словами, залучення міжнародної допомоги в Миколаєві побудоване за децентралізованою моделлю: профільні департаменти формують потреби, а Агенція забезпечує комунікацію з донорами, підготовку обґрунтувань, супровід проєктів та координацію між різними структурами.

— Те, що озвучив Ігор Філіппов щодо проєктів, які супроводжувала агенція, — насправді лише вершина айсберга. Насправді сила Миколаєва полягає у децентралізованій роботі по залученню міжнародної та гуманітарної допомоги, і агенція розвитку не може працювати самостійно без профільних підрозділів, які формують і озвучують потреби за своїми напрямами. Після того як потреби визначені, починається комунікація з донорами. Один із найбільших прикладів такої співпраці — взаємодія з Данією в межах програми Ukrainian Transition Program, яка має чітко вибудуваний механізм опрацювання кожного проєкту. Що стосується безпосередньої розробки проєктів, то тут також залучаються експерти. Імплементація ж потребує часу й постійного супроводу — від комісійного приймання обладнання до контролю за виконанням будівельних робіт. Для цього так само потрібні люди, — сказав Сергій Коренєв.

Як приклад він навів проєкти з NEFCO вартістю понад 7 мільйонів євро кожен, які реалізуються спільно з «Миколаївоблтеплоенерго», а також грантову програму Bloomberg на 4,5 мільйона гривень, у межах якої 18 громадських організацій отримали фінансування на екологічні ініціативи.

Окремо депутати порушили питання бухгалтерського супроводу та можливості передати ці функції виконавчому комітету для економії коштів.

Новопризначений керівник агенції розвитку Миколаєва Ігор Філіппов. Скриншот

Ігор Філіппов пояснив, що наразі в Агенції працює один фінансовий менеджер із посадовим окладом 20 тисяч гривень, який отримує 16 тисяч гривень «на руки». Цей працівник залучений одразу до кількох проєктів, у межах яких отримує додаткову оплату, тому передати бухгалтерію на аутсорс, за його словами, практично неможливо.

— Не завжди є організації і структури, які хочуть працювати саме з виконавчими органами місцевої влади, тому що потрібно співфінансування, потрібно залучення громадських організацій. І простіше, як це робиться в інших містах, у тому числі у Львові, Запоріжжі, Івано-Франківську, це робить саме агенція. Тому і виникає питання, що агенція все ж таки потрібна, щоб бути між донором і виконавчими органами. Якщо ми передамо бухгалтерію на аутсорс, в нас є єдиний рахунок у казні. В нас є також окремі статті. Ми не вважаємо це доцільним, бо єдиний, хто може взяти на аутсорс нашу бухгалтерію, — це все ж таки хтось з виконавчого комітету, а в них є своя, — сказав Ігор Філіппов.

Відповідаючи на питання депутатів, посадовець повідомив, що фінансовий аудит роботи Агенції за 10 років планують провести у 2026 році.

Обговорення бюджету завершилося без ухвалення рішень щодо скорочення фінансування Агенції розвитку.