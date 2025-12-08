Агенції розвитку Миколаєва хочуть збільшити штат та подвоїти фонд зарплати
Аліна Квітко
19:01, 08 грудня, 2025
В мерії Миколаєва хочуть збільшити команду Агенції розвитку і підняти її зарплатний фонд майже удвічі.
Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті міськради та буде розглянуто на засіданні виконкому, пишуть «МикВісті».
Зараз у штаті Агенції закладено 5 посад, а місячний фонд заробітної плати становить 109 896 гривень.
У проєкті йдеться про збільшення кількості працівників з 5 до 7. Разом зі штатом зростає і місячний фонд заробітної плати — з 109 896 гривень до 225 534 гривень. Тобто витрати на зарплати фактично подвоюються.
Запропонований оновлений штат включає 7 посад:
- 1 директор,
- 1 менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів,
- 1 фахівець зі зв’язків з громадськістю і пресою,
- 2 менеджери з регіонального розвитку,
- 2 менеджери із зовнішньоекономічної діяльності.
Згідно з проєктом, директор установи має отримувати 40 926 гривень на місяць. Із цієї суми посадовий оклад — 13 642 гривні, ще 27 284 гривні — щомісячна премія.
Менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів (бухгалтер) отримуватиме 30 768 гривень, із яких оклад — 10 256 гривень, премія — 20 512 гривень. Така ж сума прописана для фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою.
У штаті також передбачено двох менеджерів з питань регіонального розвитку та двох менеджерів із зовнішньоекономічної діяльності. В загальному вони будуть отримувати 61 536 гривень на місяць — 20 512 гривень окладу та 41 024 гривні премії.
Нагадаємо, що в Агенції розвитку Миколаєва розпочала роботу Наглядова рада. Команда незалежних фахівців, буде допомагати підвищувати прозорість, якість та ефективність проєктів міського розвитку.
