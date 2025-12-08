  • понеділок

Агенції розвитку Миколаєва хочуть збільшити штат та подвоїти фонд зарплати

Агенції розвитку Миколаєва хочуть подвоїти фонд зарплати. Фото: Владислава КазьмінаАгенції розвитку Миколаєва хочуть подвоїти фонд зарплати. Фото: Владислава Казьміна

В мерії Миколаєва хочуть збільшити команду Агенції розвитку і підняти її зарплатний фонд майже удвічі.

Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті міськради та буде розглянуто на засіданні виконкому, пишуть «МикВісті».

Зараз у штаті Агенції закладено 5 посад, а місячний фонд заробітної плати становить 109 896 гривень.

У проєкті йдеться про збільшення кількості працівників з 5 до 7. Разом зі штатом зростає і місячний фонд заробітної плати — з 109 896 гривень до 225 534 гривень. Тобто витрати на зарплати фактично подвоюються.

Запропонований оновлений штат включає 7 посад:

  • 1 директор,
  • 1 менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів,
  • 1 фахівець зі зв’язків з громадськістю і пресою,
  • 2 менеджери з регіонального розвитку,
  • 2 менеджери із зовнішньоекономічної діяльності.

Згідно з проєктом, директор установи має отримувати 40 926 гривень на місяць. Із цієї суми посадовий оклад — 13 642 гривні, ще 27 284 гривні — щомісячна премія.

Менеджер з допоміжної діяльності у сфері фінансів (бухгалтер) отримуватиме 30 768 гривень, із яких оклад — 10 256 гривень, премія — 20 512 гривень. Така ж сума прописана для фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою.

У штаті також передбачено двох менеджерів з питань регіонального розвитку та двох менеджерів із зовнішньоекономічної діяльності. В загальному вони будуть отримувати 61 536 гривень на місяць — 20 512 гривень окладу та 41 024 гривні премії.

Оновлений штатний розпис Агенції розвитку Миколаєва. СкриншотОновлений штатний розпис Агенції розвитку Миколаєва. Скриншот

Нагадаємо, що в Агенції розвитку Миколаєва розпочала роботу Наглядова рада. Команда незалежних фахівців, буде допомагати підвищувати прозорість, якість та ефективність проєктів міського розвитку.

