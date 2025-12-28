 За добу ворог п'ять разів обстріляв FPV-дронами громади Миколаївщини

  неділя

    28 грудня, 2025

За добу ворог п'ять разів обстріляв FPV-дронами громади Миколаївщини

Зруйнована двоповерхівка у Первомайському. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Зруйнована двоповерхівка у Первомайському. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

Впродовж 27 грудня російські військові п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.

Такі дані повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Учора ворог п'ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».

Кім вірить, що на Кінбурнській косі можна буде відновити заповідник

Юлія Бойченко
Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус

Юлія Бойченко
Прокудін підтвердив, що саме він ініціював звільнення ексочільника Херсонської МВА

Даріна Мельничук
Нардеп Копитін звернувся до прем'єр-міністра через затримки у виплаті зарплат на заводі «Зоря» в Миколаєві

Ірина Олехнович
«Це матиме негативний ефект для Миколаєва», — депутат Береза про запровадження ПДВ для малого бізнесу

Даріна Мельничук
Підрядник обіцяє у січні 2026 року накрити дах варварівського ліцею, щоб законсервувати недобудований корпус

1 година тому

Рік економії: Південноукраїнська міськрада після кількох зірваних засідань таки зібралася та прийняла бюджет-2026

Аліса Мелік-Адамян

