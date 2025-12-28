За добу ворог п'ять разів обстріляв FPV-дронами громади Миколаївщини
Юлія Бойченко
8:37, 28 грудня, 2025
Впродовж 27 грудня російські військові п’ять разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Постраждалих немає.
Такі дані повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Учора ворог п'ять разів атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громади Миколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
Читайте також статтю «МикВісті» «За 3,5 км — ворог. Як живе прифронтовий Очаків?».
