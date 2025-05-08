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Росіяни вдарили FPV-дроном по громаді на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Російська армія продовжує атакувати населені пункти Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Минулої доби, 7 травня о 12:10 російськи дрон FPV атакував Галицинівську громаду Миколаївського району. Унаслідок удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вдень 6 травня FPV-дрони також атакували Миколаївщину. В одному із сіл внаслідок вибуху було пошкоджено приватний будинок і магазин.

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