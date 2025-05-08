Росіяни вдарили FPV-дроном по громаді на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 08 травня, 2025
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Російська армія продовжує атакувати населені пункти Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Минулої доби, 7 травня о 12:10 російськи дрон FPV атакував Галицинівську громаду Миколаївського району. Унаслідок удару ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що вдень 6 травня FPV-дрони також атакували Миколаївщину. В одному із сіл внаслідок вибуху було пошкоджено приватний будинок і магазин.
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