Росіяни вдарили FPV-дроном по громаді на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Російська армія продовжує атакувати населені пункти Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Минулої доби, 7 травня о 12:10 російськи дрон FPV атакував Галицинівську громаду Миколаївського району. Унаслідок удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вдень 6 травня FPV-дрони також атакували Миколаївщину. В одному із сіл внаслідок вибуху було пошкоджено приватний будинок і магазин.