Росіяни атакували Миколаївщину дронами: пошкоджено будинок та магазин

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 6 травня, о 14:05, FPV-дрон атакував Галицинівську громаду Миколаївщини. У селі Лимани внаслідок вибуху було пошкоджено приватний будинок і магазин.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, того ж дня двічі під удари FPV-дронів потрапила Куцурубська громада. Близько 17:50 росіяни застосували ще один ударний безпілотник, тип якого наразі встановлюється.

Уранці 7 травня дві атаки FPV-дронів зафіксовані в акваторії Очаківської громади. Крім того, вночі 7 травня сили протиповітряної оборони збили пʼять російських безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.