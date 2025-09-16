Росія атакувала ферму на Миколаївщині: загинув чоловік, зруйновано техніку й будівлі

На Миколаївщині загинув чоловік під час атаки дрона. Фото: «МикВісті», для ілюстрації

Вночі 15 вересня близько 23:10 російський дрон-камікадзе «Ланцет» влучив у фермерське господарство в Чорноморській громаді Миколаївщини.

Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік, який перебував у кабіні трактора, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також знищено сільськогосподарську техніку та пошкоджено будівлю сусідньої ферми.

Того ж дня росіяни 11 разів атакували Очаків дронами FPV. Пошкоджено шість приватних та два двоповерхові житлові будинки. Люди не постраждали.

Крім того, 15 і вночі 16 вересня три FPV-дрони були спрямовані по Куцурубській громаді. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська також атакували дронами FPV Миколаївську область. У селі Дмитрівка внаслідок однієї з атак поранення дістав місцевий житель.