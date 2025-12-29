Зеленський просив у Трампа гарантії безпеки для України на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років.

Про це глава держави розповів журналістам під час повернення зі США, пише «Суспільне».

За словами Володимира Зеленського, нині у проєкті мирного плану передбачається, що гарантії безпеки діятимуть 15 років із можливістю продовження.

— Я порушив це питання з президентом. Я сказав йому, що у нас вже війна іде, і вже вона майже 15 років. І тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати, — сказав президент України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати погодили мирний план вже майже на 90%.