Зеленський просив у Трампа гарантії безпеки для України на 30–50 років, проте мирний план передбачає лише 15 років
- Ірина Олехнович
12:29, 29 грудня, 2025
Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років.
Про це глава держави розповів журналістам під час повернення зі США, пише «Суспільне».
За словами Володимира Зеленського, нині у проєкті мирного плану передбачається, що гарантії безпеки діятимуть 15 років із можливістю продовження.
— Я порушив це питання з президентом. Я сказав йому, що у нас вже війна іде, і вже вона майже 15 років. І тому дуже хотілося б, щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати, — сказав президент України.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати погодили мирний план вже майже на 90%.
