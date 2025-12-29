Мирний план погоджений на 90%: Зеленський розповів про домовленості зі США
Марія Хаміцевич
10:12, 29 грудня, 2025
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати завершили узгодження значної частини документів у межах так званого мирного пакету.
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом після переговорів у резиденції Мар-а-Лаго, повідомляє «Європейська правда».
За словами глави держави, сторони досягли суттєвого прогресу в питаннях безпекових гарантій, які Україна вважає ключовим елементом майбутніх домовленостей.
— 20-пунктовий план погоджений на 90%, безпекові гарантії США — на 100%, спільні безпекові гарантії США і ЄС для України — майже погоджені, при цьому військовий вимір (цих гарантій) погоджений на 100%, — наголосив Володимир Зеленський.
Водночас президент зазначив, що робота над окремими документами ще триває. Зокрема, фіналізується план економічного відновлення країни та узгоджується послідовність реалізації пунктів мирної угоди.
— План процвітання України зараз фіналізується, і також зараз ми обговорюємо послідовність дій, — повідомив Володимир Зеленський.
Він окремо підкреслив, що безпекові гарантії є фундаментом для досягнення тривалого миру.
— Ми погодилися щодо того, що безпекові гарантії будуть основою для досягнення тривалого миру, — заявив президент України.
За підсумками переговорів обидва лідери підтвердили намір продовжувати діалог. За словами Володимира Зеленського, українська та американська команди зустрінуться найближчими тижнями.
— Ми домовилися, що команди будуть зустрічатися у найближчі тижні, і президент Трамп погодився прийняти нас у січні, імовірно у Вашингтоні, — додав він.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Флориді 28 грудня.
Слід також зазначити, що Європейські лідери позитивно оцінили результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, а також їхню телефонну розмову за участі керівників низки європейських країн.
