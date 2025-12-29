 Україна та США узгодили значну частину мирового пакету

Мирний план погоджений на 90%: Зеленський розповів про домовленості зі США

Україна та США узгодили значну частину мирового пакету. Офіс президента УкраїниУкраїна та США узгодили значну частину мирового пакету. Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати завершили узгодження значної частини документів у межах так званого мирного пакету.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом після переговорів у резиденції Мар-а-Лаго, повідомляє «Європейська правда».

За словами глави держави, сторони досягли суттєвого прогресу в питаннях безпекових гарантій, які Україна вважає ключовим елементом майбутніх домовленостей.

— 20-пунктовий план погоджений на 90%, безпекові гарантії США — на 100%, спільні безпекові гарантії США і ЄС для України — майже погоджені, при цьому військовий вимір (цих гарантій) погоджений на 100%, — наголосив Володимир Зеленський.

Водночас президент зазначив, що робота над окремими документами ще триває. Зокрема, фіналізується план економічного відновлення країни та узгоджується послідовність реалізації пунктів мирної угоди.

— План процвітання України зараз фіналізується, і також зараз ми обговорюємо послідовність дій, — повідомив Володимир Зеленський.

Він окремо підкреслив, що безпекові гарантії є фундаментом для досягнення тривалого миру.

— Ми погодилися щодо того, що безпекові гарантії будуть основою для досягнення тривалого миру, — заявив президент України.

За підсумками переговорів обидва лідери підтвердили намір продовжувати діалог. За словами Володимира Зеленського, українська та американська команди зустрінуться найближчими тижнями.

— Ми домовилися, що команди будуть зустрічатися у найближчі тижні, і президент Трамп погодився прийняти нас у січні, імовірно у Вашингтоні, — додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Флориді 28 грудня.

Слід також зазначити, що Європейські лідери позитивно оцінили результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, а також їхню телефонну розмову за участі керівників низки європейських країн.

