Мирний план із 20 пунктів готовий на 90%, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів щодо завершення війни вже готовий на 90%. Водночас Україна досі не отримала офіційної відповіді на цей документ від Росії.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, пише «hromadske».

«Якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наше завдання — довести його готовність до 100%. Це непросто, і ніхто не говорить, що результат буде миттєвим», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що офіційної реакції з боку Росії на запропонований план наразі немає. За його словами, Україна веде комунікацію виключно з американською стороною, яка, своєю чергою, контактує з росіянами.

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував заяви з Кремля щодо «неприйнятності» пункту про чисельність української армії у 800 тисяч осіб.

«Нас влаштовує та армія, яка сьогодні зафіксована в цьому документі. Для нас це гарантії безпеки, і американська сторона нас чує», — підкреслив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.