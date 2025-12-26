Мирний план із 20 пунктів готовий на 90%, — Зеленський
- Новини України
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
17:15, 26 грудня, 2025
-
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів щодо завершення війни вже готовий на 90%. Водночас Україна досі не отримала офіційної відповіді на цей документ від Росії.
Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, пише «hromadske».
«Якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наше завдання — довести його готовність до 100%. Це непросто, і ніхто не говорить, що результат буде миттєвим», — зазначив Володимир Зеленський.
Президент також наголосив, що офіційної реакції з боку Росії на запропонований план наразі немає. За його словами, Україна веде комунікацію виключно з американською стороною, яка, своєю чергою, контактує з росіянами.
Крім того, Володимир Зеленський прокоментував заяви з Кремля щодо «неприйнятності» пункту про чисельність української армії у 800 тисяч осіб.
«Нас влаштовує та армія, яка сьогодні зафіксована в цьому документі. Для нас це гарантії безпеки, і американська сторона нас чує», — підкреслив президент.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.
Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.