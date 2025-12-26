 Мирний план із 20 пунктів готовий на 90%, — Зеленський

  • пʼятниця

    26 грудня, 2025

  • -3.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мирний план із 20 пунктів готовий на 90%, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook / Володимир ЗеленськийПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів щодо завершення війни вже готовий на 90%. Водночас Україна досі не отримала офіційної відповіді на цей документ від Росії.

Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, пише «hromadske».

«Якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наше завдання — довести його готовність до 100%. Це непросто, і ніхто не говорить, що результат буде миттєвим», — зазначив Володимир Зеленський.

Реклама

Президент також наголосив, що офіційної реакції з боку Росії на запропонований план наразі немає. За його словами, Україна веде комунікацію виключно з американською стороною, яка, своєю чергою, контактує з росіянами.

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував заяви з Кремля щодо «неприйнятності» пункту про чисельність української армії у 800 тисяч осіб.

«Нас влаштовує та армія, яка сьогодні зафіксована в цьому документі. Для нас це гарантії безпеки, і американська сторона нас чує», — підкреслив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський: вступ до НАТО — вибір України та країн Альянсу
«Багато може вирішитися до нового року», — Зеленський анонсував зустріч із Трампом
Зеленський і Трамп можуть зустрітися 28 грудня у США, — медіа
Реклама
Читайте також:
новини
У 2026 році водоканалу потрібно ₴750 млн, щоб забезпечувати Миколаїв водою

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич виступив за модернізацію нових очисних споруд коштом європейського кредиту під гарантії України

Юлія Бойченко
новини
Жителі Корабельного району скаржаться на нестачу громадського транспорту у вечірній час

Ірина Олехнович
новини
«Дякую за результат», — Сєнкевич похвалив департамент енергетики, який планують ліквідувати

Даріна Мельничук
новини
«Я своїм премії плачу», — Кім підтримує підвищення зарплат у Миколаївській міськраді, але якщо є результати роботи

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський і Трамп можуть зустрітися 28 грудня у США, — медіа
«Багато може вирішитися до нового року», — Зеленський анонсував зустріч із Трампом
Зеленський: вступ до НАТО — вибір України та країн Альянсу

«Федір Борисович помиляється», — Сєнкевич не бачить провини у діях директорки фіндепартаменту мерії Миколаєва

Жителі Корабельного району скаржаться на нестачу громадського транспорту у вечірній час

30 хвилин тому

Миколаїв засипало першим снігом: на вулицях працює спецтехніка

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні