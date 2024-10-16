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«Дуже детальний документ», — Арахамія високо оцінив опрацювання «Плану перемоги», який Зеленський представив у Раді

Фото: Telegram Давида АрахаміїФото: Telegram Давида Арахамії

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія вважає «План перемоги», який презентував президент, детальним документом, який розрахований на теперішній період і на час повоєнного відновлення.

Про це він написав у своєму Teltgrsm-каналі.

«Ми пропонуємо партнерам стратегію взаємного посилення. Без нашої перемоги, без чесного і справедливого миру для України світ не зможе почувати себе в безпеці.Зате сильна, незалежна, європейська Україна зможе стати донором колективної безпеки для всього нашого континенту. І сьогодні Президент про це чітко сказав», — написав він.

За його словами, після презентації «Плану перемоги» відбулась нарада, на якій керівництво Верховної Ради, голови депутатських фракцій та груп підтримали документ.

«Дякуємо колегам за єдність і одностайність у баченні нашої Перемоги та справедливого миру. Це ще раз підтверджує, що План перемоги - абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього», — додав він.

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

Раніше журналісти The Times оприлюднили чотири пункти Плану перемоги, який Володимир Зеленський представив президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Володимир Зеленський у вересні зустрівся із кандидатом у Президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив План перемоги.

Під час зустрічі політики детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови — постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

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