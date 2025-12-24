Зеленський представив 20 пунктів плану завершення війни з Росією

Зеленський презентував оновлений план завершення війни з 20 пунктів. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, цитує «Суспільне».

За словами президента, Київ очікує реакції російської сторони, щоб визначити подальші кроки та можливі строки ухвалення рішень. Україна також готова до окремої зустрічі зі США на рівні лідерів для обговорення чутливих питань, зокрема територіальних.

Володимир Зеленський зазначив, що нинішній документ є результатом тривалої роботи й еволюції попередніх пропозицій. Він базується на американській ініціативі з 28 пунктів, яку згодом доопрацювали.

— Багато було різних чуток було і багато напрацювань, багато зустрічей і багатогодинних розмов. Як результат сьогодні є цей документ, який має такий вигляд — це драфт. Це поки не погоджений сторонами документ, але у ньому вже є сформована певна логіка, як пропонується закінчити війну, — сказав глава Володимир Зеленський.

Ключові положення рамкового документа

Суверенітет і безпека

Документ підтверджує суверенітет України. Угода передбачає взаємний ненапад між Україною та Росією, а також створення механізмів контролю за лінією зіткнення з використанням безпілотного та космічного моніторингу.

Україна має отримати міцні гарантії безпеки. Чисельність Збройних сил України у мирний час визначають на рівні 800 тисяч осіб. США, НАТО та європейські країни-підписанти мають надати гарантії, які відображатимуть принципи статті 5. У разі нового вторгнення Росії санкції проти неї автоматично відновлять.

ЄС і економіка

Україна має стати членом Європейського Союзу у визначений час і отримати короткостроковий пріоритетний доступ до ринку ЄС. Також планують укласти масштабну інвестиційну угоду для відновлення та розвитку України.

Передбачене створення фондів для відбудови економіки, реконструкції постраждалих регіонів і гуманітарних програм. Загальний обсяг залучених коштів може сягнути сотень мільярдів доларів. Україна залишає за собою право на компенсацію завданих війною збитків.

Енергетика та ресурси

Окремий пункт стосується Запорізької АЕС. Американська пропозиція передбачає спільне управління станцією Україною, США та Росією, тоді як українська позиція — спільне підприємство лише України та США з рівним розподілом.

Територіальні питання

Документ містить кілька варіантів врегулювання ситуації на окупованих територіях. Серед них — фіксація лінії зіткнення або створення спеціальної економічної зони на Донбасі, що може бути винесено на всеукраїнський референдум у складі всього пакета угоди.

Росія має вивести війська з низки областей, зокрема Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської. Кінбурнську косу пропонують демілітаризувати.

Гуманітарні питання і вибори

Передбачений обмін усіх військовополонених за принципом «всіх на всіх» та повернення цивільних заручників і депортованих дітей. Після підписання угоди Україна має провести вибори — спочатку президентські, а потім парламентські та місцеві.

Припинення вогню

Після погодження документа всіма сторонами має негайно набути чинності повне припинення вогню. Виконання угоди контролюватиме спеціальний міжнародний механізм за участі України, США, Європи, НАТО та Росії.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.