У мирному плані передбачають демілітаризацію Кінбурнської коси, — Зеленський

У мирному плані передбачають демілітаризацію Кінбурнської коси. Фото: radiosvoboda.org

Одним з 20 пунктів мирного плану одним передбачено демілітаризацію Кінбурнської коси у Миколаївській області, окупованою російськими військами з 2022 року.

Про це під час закритої зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Питання територій, як пишуть ряд медіа, є найскладнішим пунктом потенційних домовленостей. Один із варіантів, який обговорюється, передбачає вихід Росії з територій Миколаївської, Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Натомість щодо Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей пропонується вільна економічна зона.

— Якщо сторони не погодяться на принцип «стоїмо, де стоїмо», запровадження такої зони можливе лише через загальнонаціональний референдум, на який доведеться виносити весь пакет домовленостей, — пишуть журналісти.

Також, згідно з інформацією, озвученою на зустрічі, Росія не повинна перешкоджати Україні у використанні річки Дніпро та Чорного моря для комерційної діяльності.В даному контексті зазначається, що Кінбурнська коса має бути демілітаризована.

Нагадаємо, що пункт про вихід російських військ з тимчасово-окупованої Кінбурнської коси, яка частково входить до адміністративних меж Миколаївської області, зʼявився у мирному плані Дональда Трампа і почав обговорюватись у квітні 2025 року.

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «МикВісті» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.

У жовтні 2024 року гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.