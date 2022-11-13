Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Об этом он сказал в эфире телемарафона в воскресенье, 13 ноября, пишут "НикВести".

- Кинбурнскую косу широко комментировать не буду. Но скажу, что ввиду изменившихся обстоятельств им (российским военным, – прим.) там будет очень тяжело и это вопрос времени. Еще, надеюсь, не очень большого, – сказал Виталий Ким.

Ранее руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.

В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.