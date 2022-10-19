Российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова.

Об этом рассказал местный житель Александр (имя изменено в целях безопасности, поскольку мужчина долгое время находился под оккупацией и находился в российском плену), говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».

По его словам, впервые оккупанты въехали на территорию Кинбурнского полуострова примерно 18 марта: «Россияне приехали на самоходных гаубицах, обстреливали Очаков, получили точный ответ по их позициям от ВСУ и уехали».

Второй раз россияне вернулись на территорию Кинбурнской косы 27 марта большой колонной техники и с тех пор уже не покидали эту территорию, говорит местный житель.

— Приблизительно 25 единиц техники разного вида: «Тигры», КамАЗы, БТРы. Они заходили в каждый дом, проверяли у каждого документы, проверяли наличие оружия – забирали его у охотников. Сказали «мы у вас надолго, до 1 сентября, – рассказал Александр.

Именно с этого времени, рассказывает он, россияне начали обстреливать территорию Кинбурнского полуострова и поджигать леса.

— Сейчас там кладбище: нет леса, куча техники, есть двести. С лета происходили ситуации, когда они могли поджечь лес. Так вышли из школы, где они поселились, зашли в лес, подожгли. Все горит, люди суетятся. Они устроили там между собой перестрелку. Они такое вытворяли: стреляли со стороны села Васильевка в сторону Хуторов, по селам, по лесу, – рассказывает Александр.

В то же время, говорит мужчина, часть пожарных машин, которые можно было бы привлечь для тушения пожаров, россияне вывезли из населенных пунктов косы, часть – просто уничтожили.

— Пожарную машину в Геройском забрали, в Васильевке тоже забрали, в Рыбальском ее сожгли. Села остались без пожарных машин. Это все горело, а тушить нечем, потому что нет пожарных машин нет, ничего. Поэтому просто ждали, пока оно выгорит, – рассказывает он.

Он также вспоминает, что оккупанты запрещали местному населению самостоятельно тушить пожары: «Села собирались и бегали тушить все. Люди из Покровки, Васильевки, Геройского. Но людей просто не пускали в лес. Люди ждали дома с лопатами, чтобы хоть село не загорелось. Была возможность только трактором обороть землю вокруг села – сделать канаву, чтобы огонь не опрокинулся на село. В лес доступа не было.

Ко всему, оккупанты заминировали территорию Кинбурнской косы, рассказывает мужчина. Почти ежедневно на минах взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв.

— Они полностью заменяли всю косу, всю: от хозяйственной зоны до Черного моря. Они и сами взрываются. Пусть подрываются, конечно, нам же надо, чтобы эти мины кто-то «собрал». Раньше у нас постоянно было 70 диких коней. Как я в последний раз был там, то лежали только их кости, потому что они разрываются на минах. Лошадей практически уже нет. В любое время можно услышать взрыв – это значит, что кто-то наступил. Мой сосед тоже поехал на рыбалку и сорвался на мини, – рассказывает мужчина.

Кроме постоянных российских обстрелов, поджогов и минований, военные РФ занимаются мародерством и пленяют местных жителей, говорит Александр.

— Они ограбили много домов у нас. Приезжали КамАЗами и выносили все: мебель, унитазы, морозильные камеры, холодильники. В Покровке и Васильевке я знаю, что они поселились в больших домах по 5-6 человек. Пока я был там, убивать не убивали еще, но психологически и физически влияли на людей. Бьют, истощают. Я сам был в плену. На самом деле то, что делали с нами, я раньше видел только в кино. Пока их там стало еще больше. Местные, которые там остались, точно ничего не могут сейчас сказать, потому что все они очень запуганы, – рассказал мужчина.

Напомним, ущерб, нанесенный заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысил 5 миллиардов гривен . Также за время войны из-за обстрелов оккупантов выгорело 3 тысячи 708 гектаров территории Кинбурнского полуострова на Николаевщине.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.

В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.