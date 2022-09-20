За время войны из-за обстрелов оккупантов выгорело 3 тысячи 708 гектаров территории Кинбурнского полуострова на Николаевщине. Общий ущерб атмосферному воздуху, причиненный пожарами, составляет более 15,63 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Специалисты Госэкоинспекции произвели расчет размера ущерба, вызванного загрязнением атмосферного воздуха в результате пожаров, возникших в результате вооруженной агрессии российских войск ьна Кинбурнском полуострове

Так, в период с 15 марта по 3 июля горели территории Национального природного парка «Белобережье Святослава» и Регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса», находящихся в пределах полуострова, огнем было охвачено 2 тысячи 109 га площади, сумма ущерба окружающей среде составила 5,7 миллиардов гривен.

В период с 1 марта по 3 июля в пределах Васильевского и Кинбурнского лесничества ГП «Николаевского ЛГ» (общая площадь 4 тысячи 272 га), зафиксировано 22 случая лесных пожаров площадью 1 тысяча 599,81 га, ущерб окружающей среде составляет более 9,93 миллиарда гривен.

Недавно Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщала, что убытки, нанесенные заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысили 5 миллиардов гривен.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.

В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.