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Ущерб, нанесенный заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысил 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
— Кинбурнский полуостров — это временно оккупированная территория или серая зона. Уникальная территория периодически испытывает негативное влияние вследствие пожаров, вызванных военной агрессией, – говорится в сообщении.
Там отмечают, что общая площадь, пройденная огнем на 3 июля, на Кинбурнском полуострове составляет 2109 гектаров.
Госэкоинспекция произвели расчет размера ущерба, обусловленного «загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций во время действия военного положения», а именно на земельных участках Национального природного парка «Белобережье Кинбурнская коса» за период с 15 марта по 3 июля.
Общий размер ущерба составляет 5 миллиардов 703 миллиона 548 тысяч 768 гривен.
Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.
В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.
Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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Ущерб, нанесенный заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысил 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
— Кинбурнский полуостров — это временно оккупированная территория или серая зона. Уникальная территория периодически испытывает негативное влияние вследствие пожаров, вызванных военной агрессией, – говорится в сообщении.
Там отмечают, что общая площадь, пройденная огнем на 3 июля, на Кинбурнском полуострове составляет 2109 гектаров.
Госэкоинспекция произвели расчет размера ущерба, обусловленного «загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций во время действия военного положения», а именно на земельных участках Национального природного парка «Белобережье Кинбурнская коса» за период с 15 марта по 3 июля.
Общий размер ущерба составляет 5 миллиардов 703 миллиона 548 тысяч 768 гривен.
Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.
В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.
Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.