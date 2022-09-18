Ущерб, нанесенный заповедной территории уникальной Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, превысил 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

— Кинбурнский полуостров — это временно оккупированная территория или серая зона. Уникальная территория периодически испытывает негативное влияние вследствие пожаров, вызванных военной агрессией, – говорится в сообщении.

Там отмечают, что общая площадь, пройденная огнем на 3 июля, на Кинбурнском полуострове составляет 2109 гектаров.

Госэкоинспекция произвели расчет размера ущерба, обусловленного «загрязнением атмосферного воздуха неорганизованными выбросами загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций во время действия военного положения», а именно на земельных участках Национального природного парка «Белобережье Кинбурнская коса» за период с 15 марта по 3 июля.

Общий размер ущерба составляет 5 миллиардов 703 миллиона 548 тысяч 768 гривен.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе продолжают гореть леса . Под угрозой села Геройское и Ивановка Херсонской области. Ситуация усугубляется тем, что российские оккупанты не позволяли спасателям тушить огонь, поэтому местных жителей призывают самоорганизоваться и быть готовыми оказать помощь.

В ОВА отметили, что Николаевская область не может помочь в тушении пожаров там все пожарные части и техника, которая может туда добраться, находятся на оккупированных территориях Херсонщины.

Из-за пожаров на Кинбурне под угрозой оказались краснокнижные орхидеи, другие уникальные растения и животные, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.