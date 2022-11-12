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Силы обороны юга Украины продолжают продвигать врага в Херсонской и Николаевской областях. Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов.
— Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занявших позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого «забыли» специально или случайно, потому что при той «эвакуации», которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского лендлиза... Продолжаем работу и по увольнению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости, – анонсировала Наталья Гуменюк.
По ее словам, продолжается подсчет «трофеев», среди которых артиллерийские системы, бронетехника, танки.
Все это мы скомпонуем и возвращать врагу уже в виде ударов», - отметила Гуменюк.
Что касается Кинбурнской косы, которая остается единственной оккупированной территорией в Николаевской области, то Наталья Гуменюк подчеркнула, что по этому вопросу идет боевая работа.
- Там остается враг... Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас идет боевая работа, и если мы поставили цель уволить всю Николаевскую область, то она будет уволена, - сказала она.
Почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов. До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы, входящей в состав Николаевской и Херсонской областей.
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Силы обороны юга Украины продолжают продвигать врага в Херсонской и Николаевской областях. Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов.
— Мы продолжаем продвигаться и, в том числе, зачищать территории, закрепляться на занявших позициях... Также мы пытаемся находить тех, кого «забыли» специально или случайно, потому что при той «эвакуации», которую они себе устроили, первое и второе возможно. Пополняем обменный фонд и немного российского лендлиза... Продолжаем работу и по увольнению населенных пунктов. Думаю, что к вечеру будут хорошие новости, – анонсировала Наталья Гуменюк.
По ее словам, продолжается подсчет «трофеев», среди которых артиллерийские системы, бронетехника, танки.
Все это мы скомпонуем и возвращать врагу уже в виде ударов», - отметила Гуменюк.
Что касается Кинбурнской косы, которая остается единственной оккупированной территорией в Николаевской области, то Наталья Гуменюк подчеркнула, что по этому вопросу идет боевая работа.
- Там остается враг... Мы продолжаем продвигать врага. Сейчас идет боевая работа, и если мы поставили цель уволить всю Николаевскую область, то она будет уволена, - сказала она.
Почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов. До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы, входящей в состав Николаевской и Херсонской областей.