Почти вся территория Николаевской области освобождена от российских оккупантов. Об этом в Telegram написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

До сих пор оккупированной остается территория Кинбурнской косы, входящей в состав Николаевской и Херсонской областей.

- Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурнской косы) уволена, - написал он.

По словам главы ОВА, водовод из Днепра под контролем ВСУ, но впереди разминирование.

Виталий Ким сообщил, что в ближайшее время будут знать сроки потенциального восстановления питьевой воды в Николаеве.

Глава Николаевской ОВА также добавил, что радуется и гордится херсонцами.

Ранее сообщалось, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.