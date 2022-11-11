В Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.

Об этом говорится в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

— Сегодня исторический день – мы возвращаем юг нашей страны. Возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники находятся на подступах к городу. Остается уже совсем чуть-чуть – начинаем заходить. Но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали и никогда не отказались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается и Украина всегда возвращает свое. Я счастлив видеть, как люди, несмотря на все угрозы, несмотря на репрессии и угрозы оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину. И даже когда еще город не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и построек русскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне. Так же было и во всех других городах, уволенных нашими защитниками. Так же и будет в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям, благодаря нашей прочности на поле боя и дипломатии мы восстановим территориальную целостность нашего государства. Благодарю каждого воина, каждого подразделения Сил обороны, которые обеспечивают проведение этой наступательной операции на Юге, - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что после того, как силы обороны выйдут на определенные рубежи, в Херсоне начнутся стабилизационные меры.

– Мы последовательно обезвреживаем опасности. Первое – мины. Оккупанты оставили очень много мин, взрывчатки. В частности, на жизненно важных объектах. Будем очищать. Очень важно сейчас, когда разминирование еще не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. Следует разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты. Будем возвращать все условия нормальной жизни настолько, насколько это возможно, – сказал Владимир Зеленский.

Он особо отметил, что единственным шансом для российских военных, оставшихся на деоккупированных территориях, является пленение.