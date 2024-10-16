Гауляйтер окупованих сіл на Кінбурні поскаржився на російську армію: «Масове мародерство, вандалізм та загрози життю»

Гауляйтер окупованих сіл Покровка і Василівка на Кінбурнському півострові Сергій Беляков поскаржився на дії російських військових, які мародерять, погрожують насильством та розправою місцевому населенню.

Відеозвернення він опублікував у закритому чаті мешканців Кінбурнської коси, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

На відео Беляков називає себе старостою сіл Покровка і Василівка. За його словами, місцеві зі сльозами на очах приходять та скаржаться на неадекватну поведінку російських солдат.

— Масове мародерство, вандалізм, хамське відношення до людей, приниження людей похилого віку, викрадення грошей, цінних речей і інструментів під час обшуків, застосування насильства, примус до надання неправдивих показань, прямі загрози життю у разі звернення до «поліції». У людей крадуть продукти, в тому числі, гуманітарну допомогу. У хворого на цукровий діабет після інсульту росіяни вкрали глюкометр і тонометр. Подібна безкарність стала нормою, — заявляє Сергій Беляков.

Жителі Кінбурна і сам Беляков для росіян, які знаходяться на півострові інформатори і корегувальники, до яких армія РФ ставиться вороже, каже гауляйтер.

— Вони (росіяни, — прим.) відкрито кажуть: «Ви всі вороги, а отже із вами можна поступати як заманеться», — зачитує звернення Беляков.

У скоєних діях гауляйтер звинувачує групу розвідників бригади «Дон» під командуванням військового із позивним «Шмєль». Він зокрема розгромив посилювач зв'язку, за допомогою якого вирішували гуманітарні проблеми коси.

5 квітня на Кінбурнському півострові росіяни пограбували будинок Анни Стоцької, яка є матірʼю відомих у Росії співачки Анастасії Стоцької та автора Павла Майкова. За словами Белякова, це також зробили військові бригади «Дон».

— 21 квітня мій тесть бачив, як військові РФ демонтували ворота, вкрали холодильник і підготували на виніс інші речі з будинку Стоцької. Дії військових перетворили село на зону страху. Люди не розуміють, за що і відповіді у них немає. Коли я спілкуюся з людьми, то крім почуття гніву відчуваю почуття сорому за дії росіян, які є такими ж православними як ми. Якщо ви вважаєте, що війна усе спише, то ви помиляєтесь», — сказав Сергій Беляков.

Своє звернення щодо дій російських окупантів гауляйтер направив командиру бригади «Дон», так званому слідчому комітету Херсонської області та іншим окупаційним органам влади.

Хто такий Сергій Беляков?

Сергій Беляков, герой сюжету Суспільне Миколаїв у 2021 році

Сергій Беляков став гауляйтером сіл на Кінбурнській косі у 2022 році. Згідно з інформацією з окупаційних джерел, представники незаконної влади Херсонщини вже два роки намагаються «витіснити» його з цього регіону. Це зокрема зрозуміло і з самого звернення Белякова. На відео він називає причетним до розграбувань колаборанта, голову Голої Пристані Костянтина Тістола. Після критики на адресу останнього в 2022 році Сергію Белякову нібито погрожували російські військові, зокрема, офіцер російської розвідки з позивним «Чингиз».

Наразі, за словами Белякова, в місцевих селах залишилося мало людей, а самі населені пункти розташовані на значній відстані від основних шляхів. Це створює труднощі для окупантів у спробах дістатися до сіл Покровка та Василівка і повноцінно контролювати їх.

До окупації півострова він представляв інтереси жителів Покровки, які виступили проти розширення меж територіальної громади. До нового генплану Очаківської громади планували включити частину територій Регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса» та Національного природного парку «Білобережжя Святослава».

Також зазначимо, що дружині Белякова Тетяні Ларіній належить хутір на Кінбурні «Ларина Дача», куди до війни приїздили українські туристи.

«Ларина Дача», фото з відкритих джерел «Ларина Дача», скриншот з Google Maps

Що відбувається на Кінбурні?

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що звільнення Кінбурнської коси — це питання часу, «ще й не дуже великого». Це також підтвердила спікер Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати та мінувати заповідну територію Кінбурнського півострову. Майже щоденно на мінах там підриваються дикі тварини, є випадки й людських жертв. Про це йдеться у статті «НикВести» «На межі знищення: Як заповідна Кінбурнська коса потерпає від дій окупантів».

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Після деокупації Кінбурнській косі потрібен буде час на самостійне відновлення природи, повідомили в «Білобережжя Святослава». Це відбуватиметься у період, поки триватиме розмінування заповідної території.