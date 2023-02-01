Журналисты «Схем» идентифицировали предводителей российской так называемой «казачьей» добровольческой бригады «Дон», которые удерживают Кинбурнский полуостров и одноименную косу, завезли туда тяжелую технику и ведут регулярные обстрелы города Очаков на Николаевщине, от которых по подсчетам властей погибли уже 50 местных жителей.

Об этом говорится в материале Схем, опубликованном на сайте Радио Свобода.

Идентифицировать военных удалось, среди прочего благодаря сюжетам российских пропагандистских медиа, в которых некоторые из оккупантов полуострова рассказывают, как обстреливают Очаков из разного оружия и стремятся уничтожить город-курорт «с пятого по первый этаж».

Судя по анализу видео в открытых источниках, на Кинбурнском полуострове военные российской так называемой «казачьей» бригады «Дон» расположились на базах отдыха и гостиницах у побережья. Организовали несколько линий обороны с окопами, бетонными блоками и противотанковыми ежами, а также завезли тяжелую технику.

В интервью российским пропагандистским каналам «казаки» сами рассказывают, как из артиллерийских систем бьют по мирному Очакову. Например, один из российских военных отмечает, что «утюжат» по городу из разного оружия, в том числе из реактивных систем залпового огня «Град» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепёк». «Жжем их с пятого по первый этаж», — говорит он на камеру об ударах по городу. А другой указывает, что у них есть танки, минометы и зенитные установки, поэтому они будут и дальше «защищать русских» на Кинбурнской косе.

Как установили «Схемы», возглавляет бригаду «Дон» бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев с позывным «Партизан», который лично «засветился» на оккупированном полуострове в сюжетах пропагандистских СМИ.

Алексей Кондратьев

С 1998 по 2010 год Кондратьев служил в частях специального назначения Генштаба Минобороны РФ, отмечается на сайте Единая Россия и пропагандистском госагенстве ТАСС. Воевал в Чечне, Косово и Грузии. В 2010 году возглавил список партии «Единая Россия» на выборах в городскую думу Тамбова. Следующие пять лет был мэром Тамбова, а до 2020 года сенатором в Совете Федерации – членом комитета по обороне и безопасности.

Заместителем Кондратьева является боевик Николай Дьяконов с позывным «Атаманом». Его также удалось идентифицировать благодаря сюжету из оккупированной Кинбурнской косы российского издания «Известия». Пропагандистские СМИ отмечают, что именно Дьяконов в марте 2022 стал инициатором создания бригады «Дон».

Николай Дьяконов

С 1998 по 2009 год Дьяконов служил в Вооруженных Силах РФ, с 2011 был помощником депутата госдумы от фракции «Единая Россия» Виктора Водолацкого, отмечается на сайте «Союза казаков-воинов России и зарубежья». Российское издание «Новая газета» писало, что в 2014 году он участвовал в захвате Крыма: репрессировал крымские татары, выставлял блокпосты вокруг Севастополя и патрулировал береговую линию. Затем воевал на Донбассе и стал членом так называемого правления «Союза добровольцев Донбасса», как указано на сайте «Миротворец». Сейчас в РФ значится как верховный атаман «Союза казаков-воинов России и зарубежья».

Имеет награды от действующей власти РФ, в том числе и благодарственное письмо от Путина, орден и наградное оружие — «казачу» шашку «За верность и усердие».

Командует артиллерийским взводом на Кинбурнской косе 26-летний Евгений Дели с позывным «Рус». До начала полномасштабного вторжения он проживал в Новосибирске, работал в магазине автозапчастей. В 2018 году проходил срочную службу — судя по шеврону, опубликованному в его соцсетях, речь идет о 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ. Вероятно, Евгений Дели при этом занесен в реестр террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

Евгений Дели

Также в январе этого года пропагандисты сняли несколько роликов на Кинбурнском полуострове с военными отряда Терек, входящего в бригаду Дон. Вероятно, его перебросили на Кинбурнский полуостров недавно, чтобы усилить российских оккупантов там. В его состав входят так называемые «казаки» из Кавказа – Чечни, Дагестана, Осетии, Ставрополя и Кабардино-Балкарии. Эти военные в составе бригады «Дон» весной воевали на Харьковщине, а осенью Донбасса — под Угледаром.

Отряд «Терек» возглавляет Виталий Кузнецов, тоже приближенный к действующей власти РФ. Он также был замечен на Кинбурнской косе в сюжетах российских СМИ. Захватчик окончил Военный авиационный технический университет, воевал в Чечне. Работал в вертолетной эскадрилье 325-го отдельного транспортно-боевого вертолетного полка Северо-Кавказского военного округа, затем в МВД РФ Ставропольского края и Нацгвардии. Сейчас является «атаманом Терского казачьего общества», а также помощником «полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе» и эксгенпрокурора РФ Юрия Чайки. В августе этого года Путин присвоил Кузнецову чин так называемого «казачьего» генерала.

Виталий Кузнецов

Командиром взвода огневой поддержки отряда Терек является Алексей Киреу с позывным Чех, который до полномасштабного вторжения работал строителем. Журналисты Схем идентифицировали Киреу на одном из недавних видео из Кинбурнской косы, где боевики показывали свои позиции пропагандистским СМИ и уверяли, что «продолжают удерживать косу и отбивать десант ВСУ». Киреу был подписан как «казак-добровольец».

Алексей Киреу

Добровольческая бригада «Дон имени Архистратига Михаила» была создана в начале весны прошлого года. В ее состав входят несколько отрядов (Дон, Терек, Исеть и Листань), а также бойцы так называемого Союза казаков-воинов России и зарубежья.

Кроме захвата Кинбурнского полуострова, участники этой группировки воевали под Мариуполем и Изюмом. За это в августе 48 казаков получили медали от президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Кинбурнский полуостров по состоянию на 1 февраля находится в серой зоне — полного контроля над территорией не имеют ни украинские защитники, ни российские оккупанты.

Напомним, утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева. В результате мощного взрыва повреждено более 5000 домов.

Начали приходить сообщения о пострадавших, среди которых дети. Некоторых госпитализировали в больницы Николаева.