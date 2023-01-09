Фото для иллюстрации

Утром 9 января на подлете с моря к Очаковскому порту силами и средствами противовоздушной обороны был ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщили в воздушном командовании «Юг».

«В Николаевской области враг продолжает проводить воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, а подразделения воздушного командования «Юг» точно их уничтожают. Так, 9 января, около 09:00, на подлете с моря в Очаковский порт силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» ликвидирован российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичный БПЛА был поражен и 7 января.

Ранее сообщалось, что наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».