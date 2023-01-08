За сутки ВСУ сбили три вражеских БПЛА, вероятно типа «Орлан», и 3 вертолета: по одному Ми-24 и Ка-52, а тип еще одного уточняется.

Об этом сообщает Генштаб.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по двум районам сосредоточения живой силы и уничтожили состав топлива оккупантов.

В то же время россияне вели наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытались улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сейчас они сосредотачивают усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но успеха не имеют.

Как сообщалось, на востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.