На востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Телеграмме.

- На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные, – отметила Анна Маляр.

По ее словам, враг сконцентрировал немалые усилия, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью, захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.

– Сейчас очень тяжело в Соледаре, – подчеркнула Анна Маляр.

Как отметила заместитель министра обороны, большая часть украинской армии на сегодняшний день — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.

— И мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят очень сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить Украинское государство и победить, — заявила Анна Маляр.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов. Украинские воины 7 января приостановили наступательные действия врага в Луганской и Донецкой областях.