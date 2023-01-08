На востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Телеграмме.
- На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные, – отметила Анна Маляр.
По ее словам, враг сконцентрировал немалые усилия, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью, захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.
– Сейчас очень тяжело в Соледаре, – подчеркнула Анна Маляр.
Как отметила заместитель министра обороны, большая часть украинской армии на сегодняшний день — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.
— И мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят очень сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить Украинское государство и победить, — заявила Анна Маляр.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов. Украинские воины 7 января приостановили наступательные действия врага в Луганской и Донецкой областях.
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На востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.
Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в Телеграмме.
- На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу шаг за шагом продвигаемся вперед. А на некоторых наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные, – отметила Анна Маляр.
По ее словам, враг сконцентрировал немалые усилия, чтобы выйти на границы Донецкой области или, по крайней мере, с пропагандистской целью, захватить хоть какой-нибудь населенный пункт.
– Сейчас очень тяжело в Соледаре, – подчеркнула Анна Маляр.
Как отметила заместитель министра обороны, большая часть украинской армии на сегодняшний день — это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.
— И мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят очень сложное как моральное, так и физическое испытание военными реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей цели — сохранить Украинское государство и победить, — заявила Анна Маляр.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов. Украинские воины 7 января приостановили наступательные действия врага в Луганской и Донецкой областях.