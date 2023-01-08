ВСУ продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов. Украинские воины 7 января приостановили наступательные действия врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
— Понеся большие потери, противник наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - оккупанты обороняются, - говорится в сообщении.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа Донецкой области.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения сил противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА оккупантов типа «Орлан-10».
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два состава боеприпасов врага.
На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.
Напомним, Пентагон констатировал нарушение Россией взятого на себя так называемого «рождественского перемирия».
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ВСУ продолжают успешно отражать атаки российских оккупантов. Украинские воины 7 января приостановили наступательные действия врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
— Понеся большие потери, противник наступает на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - оккупанты обороняются, - говорится в сообщении.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Соледарь, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа Донецкой области.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения сил противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время были сбиты 3 разведывательных БПЛА оккупантов типа «Орлан-10».
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы и военной техники и два состава боеприпасов врага.
На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.
Напомним, Пентагон констатировал нарушение Россией взятого на себя так называемого «рождественского перемирия».