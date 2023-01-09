Обстрел Очакова был такой силы, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.

Сразу после того, как в Очакове раздался взрыв, николаевцы начали сообщать о том, что почувствовали толчки. В социальных сетях горожане писали, что некоторых домах даже вылетели окна.

«Услышал, что дверь дернулась и посуда зазвенела» «У меня балконная дверь открывалась» «У мамы входная дверь открылась»

Жители города отмечают, что звук взрыва не был слышен, чувствовалась только взрывная волна.

«Да, беззвучно, только потряхнуло изрядно» «Я ничего не слышала, только как дверь с балкона хлопнулась в дом» «Я думала, что у меня в доме крыша падает»

Уже после стало известно о взрывах в Очакове. По информации главы Николаевской ОВА, повреждена больница: много окон и дверей.