В понедельник, 9 января, Очаков подвергся сильному обстрелу. Известно о пяти вызовах на линию «103».

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

— Оккупанты ведут сильный обстрел Очакова, , — отметил Сергей Шайхет.

В свою очередь глава Николаевской ОВА Ким сообщает о пяти вызовах на линию «103» в Очакове. Повреждена больница: много окон и дверей.