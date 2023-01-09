В понедельник, 9 января, Очаков подвергся сильному обстрелу. Известно о пяти вызовах на линию «103».
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет.
— Оккупанты ведут сильный обстрел Очакова, , — отметил Сергей Шайхет.
В свою очередь глава Николаевской ОВА Ким сообщает о пяти вызовах на линию «103» в Очакове. Повреждена больница: много окон и дверей.
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В понедельник, 9 января, Очаков подвергся сильному обстрелу. Известно о пяти вызовах на линию «103».
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким и глава полиции Николаевщины Сергей Шайхет.
— Оккупанты ведут сильный обстрел Очакова, , — отметил Сергей Шайхет.
В свою очередь глава Николаевской ОВА Ким сообщает о пяти вызовах на линию «103» в Очакове. Повреждена больница: много окон и дверей.