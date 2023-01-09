На Николаевщине за прошедшие сутки российские войска нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Обстрелы произошли вчера, 8 января, в 12:54. В результате обстрелов пострадавших нет.
Сообщается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение в Купянском направлении.
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На Николаевщине за прошедшие сутки российские войска нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Обстрелы произошли вчера, 8 января, в 12:54. В результате обстрелов пострадавших нет.
Сообщается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение в Купянском направлении.