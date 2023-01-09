На Николаевщине за прошедшие сутки российские войска нанесли артиллерийские удары по акватории Очаковской громады.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Обстрелы произошли вчера, 8 января, в 12:54. В результате обстрелов пострадавших нет.

Сообщается, что в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение в Купянском направлении.