Войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение в Купянском направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 9 января.
Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледарь, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его состав горюче-смазочных материалов.
Как сообщалось, на востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.
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Войска РФ пытаются наступать на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытаются улучшить тактическое положение в Купянском направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 9 января.
Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледарь, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его состав горюче-смазочных материалов.
Как сообщалось, на востоке Украины российские войска сконцентрировали немалые усилия для того, чтобы выйти на границы Донецкой области.