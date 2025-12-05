Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Пірядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина, фото МикВісті

Під час робіт з облаштування паркувальної кишені біля історичної будівлі в центрі міста підрядник пошкодив коріння семи дерев. Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті», яка побувала на місці.

Інцидент стався на території біля пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина» за адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська).

Привіт! Я — Катерина Середа, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Сьогодні вдень там проводились земляні роботи з виїмки ґрунту під влаштування паркувальних кишень перед будівелю з боку вулиці Вадима Благовісного (Нікольська) та Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Роботи велись за допомогою экскаватора. Свідком подій став екоактивіст Дмитро Рябченко, який викликав на місце поліцію та представників Держекоінспекції.

Там також були робітники, які виконували підготовчі роботи та представник власниці будівлі, якою, за офіційними даними є Ірина Герасименко.

Пірядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина, фото МикВісті

Підрядник уже встиг зняти близько 40 сантиметрів грунту впритул до дерев, оголивши та частково пошкодивши коріння та стовбури платанів і акацій.

Спілкуючись з представником власниці, екоінспекторка Наталя Барчук зауважила, що через низькі температури дерева можуть загинути.

— Зараз морози настають, дерева загинуть. А ви їх знищите. Це не ваша територія, ви пошкодили дерева, там же дірка в дереві. Ви оголили кореневу систему, — сказала Наталя Барчук.

На це представник власниці будівлі заявив, що протягом трьох днів територію біля дерев засиплять і встановлять там поребрики. Спілкуючись з представниками поліції, він повідомив, що облаштовує паркувальні місця біля будівлі, оскільки вона після реставрації буде використовуватись, як офіс. Він запевнив, що не давав задачі робітникам пошкоджувати дерева. При цьому, представник підрядника, спілкуючись з екоактивістом Дмитром Рябченком, висловив сумнів щодо стану акації та висловив думку, що вона засохла.

Пірядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина, фото МикВісті

Представники держекоінспекції зафіксували факт пошкодження дерев при виконанні будівельних робіт з технікою та склали відповідний акт.

— Були обламані скелетні корені дерев. Було складено адмінпротокол. За даним фактом буде розрахована шкода за кожне дерево — п'ять платанів та дві акації. Власник каже, що він не хотів, звичайно, що він тільки хотів облаштувати парковку, дав завдання робітникам, і робітники вже виконуючи це завдання технікою пошкодили коріння. Будь-яке втручання в дерево може призвести і до того, що дерево хворіти буде. Воно може стати аварійним, воно може впасти, наприклад, при буревіях — це може бути. Загинути може і не загине, але може стати аварійним. І тоді, коли падають дерева, і люди не розуміють, чому вони падають. Ось саме із-за того, що робили дорогу, облаштовували тротуари, були пошкоджені коріння — це впливає на дерево, приводить до аварійного складу, — розказала в коментарі «МикВісті» представниця Держекоінспекції Інна Кривко.

Раніше власник звертався до Держекоінспекції для погодження знесення семи дерев навколо будівлі, оскільки ті заважають будівельним роботам — там планують добудувати мансардний поверх. Однак екологи відмовили в цьому.

Екоінспектори обстежили дерева та склали акт, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві, фото МикВісті

Як відомо, у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі 19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко.

Раніше журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини. Там, як з’ясувалось, будуть двері.

Крім того, власник пам’ятки архітектури планує добудувати там мансардний поверх.

Дім Юріцина — це двоповерховий особняк, збудований у другій половині XIX століття в еклектичному стилі, відомий своєю декоративною ліпниною. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Сам Сергій Юріцин був миколаївським журналістом, видавцем і політичним діячем. Після встановлення радянської влади в Миколаєві у березні 1919 року він залишив місто, але вже в червні того ж року повернувся разом із денікінськими військами та поновився у посаді міського комісара. У лютому 1920 року, коли більшовики остаточно зайняли Миколаїв, Юріцин залишив місто і, за наявними даними, більше не повертався ані до Миколаєва, ані до свого дому.