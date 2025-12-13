Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Дерево акації, яке впало на дорогу в центі Миколаєва. Фото: Ростислав Олійник для МикВісті

У центрі Миколаєва впало дерево акації, яке раніше пошкодив підрядник під час будівництва паркувальної кишені біля історичної будівлі «Дім Юріцина».

Про це пишуть «МикВісті».

Раніше «МикВісті» повідомляли, що під час ремонтних робіт паркувальної кишені біля пам’ятки архітектури «Дім Юріцина» на вулиці Вадима Благовісного (Нікольська), 40/1, підрядник пошкодив коріння семи дерев. Під час земляних робіт з використанням екскаватора зняли близько 40 сантиметрів ґрунту впритул до дерев, оголивши та частково пошкодивши коріння та стовбури платанів і акацій.

Свідком інциденту став екоактивіст Дмитро Рябченко, який викликав на місце поліцію та представників Держекоінспекції. Також там перебували працівники підрядної організації та представник власниці будівлі Ірини Герасименко.

Представник власниці будівлі тоді заявляв, що протягом трьох днів територію біля них планували засипати та встановити поребрики. Водночас представник підрядника висловлював сумніви щодо стану однієї з акацій.

Протягом цього тижня на локації дійсно проводились роботи з облаштування паркувальноі кишені: завезли щебінь, а навколо дерев зробили невеликі лунки. Проте, імовірно через пошкоджене коріння, сьогодні вдень, 13 грудня, акація по вулиці Олексія Вадатурського (Фалєєвська) впала на дорогу.

Впала акація на дорозі. Фото: Ростислав Олійник для МикВісті Лунки навколо дерев. Скриншот з відео

У Держекоінспекції попереджали, що пошкодження коріння під час дорожніх або тротуарних робіт може призвести до втрати стійкості дерев і їх падіння навіть без зовнішніх ознак аварійності.

За фактом пошкодження зелених насаджень склали адміністративний протокол за статтею 153 КУпАП («Порушення правил благоустрою територій населених пунктів»). Також планували проведення розрахунку завданих збитків.

Як відомо, у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі 19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко.

Раніше журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини. Там, як з’ясувалось, будуть двері.

Крім того, власник пам’ятки архітектури планує добудувати там мансардний поверх.

Дім Юріцина — це двоповерховий особняк, збудований у другій половині XIX століття в еклектичному стилі, відомий своєю декоративною ліпниною. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Сам Сергій Юріцин був миколаївським журналістом, видавцем і політичним діячем. Після встановлення радянської влади в Миколаєві у березні 1919 року він залишив місто, але вже в червні того ж року повернувся разом із денікінськими військами та поновився у посаді міського комісара. У лютому 1920 року, коли більшовики остаточно зайняли Миколаїв, Юріцин залишив місто і, за наявними даними, більше не повертався ані до Миколаєва, ані до свого дому.