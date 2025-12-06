Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

Підрядник пошкодив коріння дерев біля Дому Юріцина в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Пошкодження коріння під час дорожніх чи тротуарних робіт може призвести до серйозних наслідків для дерев — вони починають хворіти, слабшають і можуть становити небезпеку.

Про це повідомила представниця Державної екологічної інспекції Інна Кривко в коментарі «МикВісті».

За її словами, будь-яке втручання впливає на стан дерева. Через пошкоджене коріння дерево може втратити стійкість і впасти під час сильного вітру чи буревію. Тому, на перший погляд здорове дерево падає — причиною стають приховані ушкодження, отримані під час будівельних або ремонтних робіт.

Нагадаємо, що під час робіт з облаштування паркувальної кишені біля архітектурної пам’ятки «Дім Юріцина» на вулиці Вадима Благовісного (Нікольська), 40/1, поруч із перетином з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська), підрядник пошкодив коріння семи дерев.

— Коли падають дерева, люди не розуміють, чому вони падають. Ось саме із-за того, що робили дорогу, облаштовували тротуари, були пошкоджені коріння — це впливає на дерево та приводить до аварійного стану, — наголосила Інна Кривко.

У Держекоінспекції зазначають, що подібні випадки фіксуються як порушення. Щодо відповідальної особи вже склали адміністративний протокол за статею 153 КУпАП («Порушення правил благоустрою територій населених пунктів»). Найближчим часом фахівці проведуть розрахунок збитків відповідно до такс для визначення шкоди, завданої зеленим насадженням.

Екоінспекторка Наталія Барчук та представник власниці будівлі підписує протокол, який йому вручили. Фото: «МикВісті»

Як відомо, у Миколаєві навесні почались роботи з реставрації історичної будівлі 19 сторіччя — пам’ятки архітектури, відомої як «Дім Юріцина». Територію навколо маєтку огородили парканом, а будівельники, зокрема, збили частину декоративної ліпнини на фасаді, як виявилось, ще до отримання дозволу на роботи. Мова про двоповерховий будинок, який знаходиться з адресою вулиця Вадима Благовісного (Нікольська) 40/1, на перетині з вулицею Олексія Вадатурського (Фалєєвська). Будівля належить приватному власнику — у 2023 році її придбала Ірина Герасименко.

Раніше журналіст «МикВісті» Олег Деренюга звернув увагу на те, що над одним з вікон будівлі збили частину ліпнини. Там, як з’ясувалось, будуть двері.

Крім того, власник пам’ятки архітектури планує добудувати там мансардний поверх.

Дім Юріцина — це двоповерховий особняк, збудований у другій половині XIX століття в еклектичному стилі, відомий своєю декоративною ліпниною. Будівля має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Сам Сергій Юріцин був миколаївським журналістом, видавцем і політичним діячем. Після встановлення радянської влади в Миколаєві у березні 1919 року він залишив місто, але вже в червні того ж року повернувся разом із денікінськими військами та поновився у посаді міського комісара. У лютому 1920 року, коли більшовики остаточно зайняли Миколаїв, Юріцин залишив місто і, за наявними даними, більше не повертався ані до Миколаєва, ані до свого дому.