Для безкоштовного проїзду у трамваях та тролейбусах Миколаєва потрібно ще ₴74 млн

Фото: архів МикВісті

У міськраді порахували, що безкоштовний проїзд у трамваях і тролейбусах коштуватиме близько 74 мільйонів гривень на рік.

Такі розрахунки прозвучали на засіданні планово-бюджетної комісії міськради, пишуть «МикВісті».

Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що запровадження безкоштовного проїзду у трамваях і тролейбусах означатиме повну компенсацію з міського бюджету всіх витрат «Миколаївелектротранс».

За його словами, у 2026 році загальні витрати підприємства на утримання електротранспорту складатимуть 798 мільйонів гривень. Наразі частину цих коштів підприємство покриває за рахунок власних доходів, насамперед від продажу квитків.

Водночас він пояснив, що безпосередньо безкоштовний проїзд означатиме втрату доходу від продажу квитків, який підприємству доведеться компенсувати з міського бюджету. Йдеться про близько 74 мільйони гривень на рік.

— Фактично потрібно додати 74 мільйони гривень, щоб компенсувати те, що підприємство отримує від продажу квитків. Цю цифру тримаємо в голові і будемо дивитися під час розгляду бюджету, — зазначив голова бюджетної комісії Федір Панченко.

Нагадаємо, що на компенсацію проїзду пільговим категоріям у міському транспорті Миколаєва у 2026 році пропонують передбачити 189,5 мільйона гривень.

Як відомо, у Миколаєві ще в 2021 році пропонували зробити безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.

У 2018 році миколаївський політик Олександр Садиков, який на той час був членом виконкому, також пропонував скасувати плату за проїзд у міському комунальному транспорті.

Нагадаємо, безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни. Про це в інтерв’ю «Українській Правді» заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У 2025 році в міськраді знову повернулись до цього питання. Депутатка Тетяна Домбровська. На засіданні сесії 31 жовтня вона запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті безкоштовним для всіх мешканців міста. Директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко відповів, що це можна реалізувати лише за умови повного та своєчасного відшкодування витрат підприємству з міського бюджету.