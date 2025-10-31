Депутатка Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті Миколаєва безкоштовним

Депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. Фото: «МикВісті»

Депутатка Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська запропонувала зробити проїзд у комунальному транспорті безкоштовним для всіх мешканців міста.

З такою пропозицією вона виступила на сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня, пишуть «МикВісті».

За її словами, за останні п’ять років із міського бюджету на перевезення витратили 1,7 мільярда гривень, що в середньому становить понад 3,4 тисячі гривень на одного жителя, незалежно від того, користувався він транспортом чи ні.

Вона наголосила, що безкоштовний проїзд був би справедливо реалізований, як і ремонти у чиновників Миколаївської міської ради.

— Є пропозиція, я думаю, що депутати мене підтримують, зробити проїзд в комунальному муніципальному транспорті безкоштовним для усіх жителів Миколаєва. Мені здається, що це було б справедливо, враховуючи той безпрецедентний розрив у комфорті між чиновниками, які за рахунок бюджету створюють собі комфортні умови, — сказала Тетяна Домбровська.

Однак мер Олександр Сєнкевич заперечив на її зауваження і відповів, що крім вікон, які постраждали вибуховою хвилею в 2022 році, ремонтів у кабінетах чиновників ніхто не виконує.

— А можете навести приклади? Я тут просто іноді буваю в міськраді, і не бачив, де тут в кабінетах робили ремонти, щоб поліпшували собі умови. Є в міськраді процес про заміні вікон, які вилетіли ще в 22-му році при ударі на обласну військову адміністрацію. Які вони ще поліпшували собі умови ці чиновники?, — відповів він. — Я за те, щоб було всім комфортно. Мені здається, що було б комфортно і для миколаївців, тому що ми витрачаємо дуже багато коштів, 1,7 мільярдів, а миколаївці цього не відчувають, — сказала депутат.

На це міський голова відповів, що ініціатива можливо, але перед тим необхідно підрахувати, скільки від перевезень буде отримано із урахуванням запуску нового додаткового транспорту. Цю суму бюджет компенсує комунальним підприємствам в якості дотації, якщо депутати підтримають пропозицію.

— Ми можемо зробити безкоштовний проїзд. Ця думка звучала від голови бюджетної комісії Федора Панченка на одній з бюджетних комісій. Після цього я мав з ним розмову, пояснював йому, які це цифри, як воно буде виглядати. Також нещодавно голова обласної військової адміністрації Віталій Кім про це казав. Ця ідея не може вирішуватися особисто мною чи членами виконкому, чи директором департаменту фінансів. Ми покажемо обсяг грошей, який ми отримуємо від перевезень за минулий рік від пасажирів, які використовували громадський транспорт, і спрогнозуємо кількість, яку ми плануємо отримати в наступному році, враховуючи нові 26 автобусів, а також запуск нових тролейбусів. Якщо ви разом з депутатами підтримаєте включення до бюджету Миколаївської міської ради, як компенсацію за безкоштовний проїзд, ми можемо це підтримати, — сказав міський голова.

Як відомо, у Миколаєві ще в 2021 році пропонували зробити безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.

У 2018 році миколаївський політик Олександр Садиков, який на той час був членом виконкому, також пропонував скасувати плату за проїзд у міському комунальному транспорті.

Нагадаємо, безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни. Про це в інтерв’ю «Українській Правді» заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.