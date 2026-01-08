На сайті міськради Миколаєва з‘явився новий проєкт структури з окремим підрозділом охорони культурної спадщини

Мерія Миколаєва відмовилася приєднувати охорону спадщини до архітектури. Фото: Владислава Казьміна

В проєкті оновленої структури виконавчих органів Миколаївської міської ради, який оприлюднили на сайті міськради, з’явився окремий орган, що відповідатиме за питання охорони культурної спадщини.

Йдеться про сектор охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з документом, сектор охорони культурної спадщини включать до складу виконавчого комітету міської ради поряд із департаментами, управліннями та іншими структурними підрозділами як окремий орган, незалежний від управління культури, до складу якого входить зараз. Також його внесуть до переліку виконавчих органів міськради.

Окрім цього, рішенням пропонують затвердити оновлену структуру виконавчих органів та їхню внутрішню організацію. У документі зазначено, що сектор охорони культурної спадщини матиме 3 штатні одиниці.

Також в проєкті рішення зазначено про створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель.

Загальна штатна чисельність виконавчих органів Миколаївської міської ради, відповідно до чинного бюджету громади на 2025 рік, залишається незмінною попри ліквідацію кількох підрозділів — 1115 штатних одиниць.

Нагадаємо, у липні 2025 року в Миколаївській міській раді презентували проєкт рішення про впорядкування структури виконавчих органів. Вони передбачали ліквідацію, злиття та перейменування низки підрозділів, зменшення кількості головних розпорядників бюджетних коштів, централізацію закупівель і перерозподіл повноважень між виконавчими органами. Тоді міський голова Олександр Сєнкевич наголошував, що остаточну чисельність працівників визначать після затвердження положень і посадових інструкцій, при цьому штат має скоротитися.

У межах обговорення оновленої структури також йшлося про зміну підпорядкування функцій у сфері охорони культурної спадщини. Зокрема, початковий варіант проєкту передбачав передачу цих повноважень від управління культури до департаменту архітектури та містобудування.

Втім після публічної дискусії, до якої долучилися представники профільних підрозділів і громадськість, у мерії відмовилися від ідеї передавати функції охорони культурної спадщини департаменту архітектури. Детальніше про це читайте у статті «МикВісті» «Як Миколаїв може змінити підхід до захисту історичної забудови й що за цим стоїть».

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що замість цього планують створити окремий структурний підрозділ, відповідальний за збереження культурної спадщини Миколаєва, який підпорядковуватиметься профільному заступнику міського голови, але не входитиме до складу управління культури.

У міськраді пояснювали, що такий формат має уникнути потенційного конфлікту інтересів і забезпечити більш чітке розмежування повноважень у сфері охорони історичної забудови міста.