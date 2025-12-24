Як постраждалим від СНПК подати заяву до Міжнародного реєстру збитків і де отримати безоплатну допомогу

Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК) згідно міжнародного законодавства визнається як воєнний злочин, злочин проти людяності та акт геноциду.

За даними Генеральної прокуратури України, з початку повномасштабної війни станом на 2 грудня 2025 р. в Україні зафіксовано 389 фактів СНПК. Однак незафіксованих випадків може бути значно більше.

Про те, що таке СНПК, як можна подати заяву до Міжнародного реєстру збитків, та де можна отримати безоплатну і кваліфіковану допомогу — розповідаємо далі.

СНПК та його види

Коли говорять про СНПК, найчастіше згадують про зґвалтування. Проте це лише один із багатьох проявів цього злочину. Відповідно до законодавства, злочином СНПК також вважають:

примусове оголення, домагання, тортури, погрози розправою, каліцтво геніталій;

інфікування статевими хворобами;

примус до шлюбу, проституції, вагітності, аборту, стерилізації;

примус спостерігати за насильством над іншими;

сексуальне рабство;

викрадення з метою торгівлі людьми.

Постраждалими вважаються і свідки злочину СНПК, а також діти постраждалих. Варто пам’ятати, що сексуальне насильство під час війни — злочин без терміну давності. Щоб досягти справедливості та притягнути винних до відповідальності, про злочин потрібно говорити.

Як подати заяву на репарації у Міжнародному Реєстрі збитків

Уряд України та міжнародні партнери працюють над створенням дієвих механізмів для підтримки постраждалих від СНПК, відшкодування завданої шкоди та відновлення справедливості.

Одним із результатів такої співпраці стало створення міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U) - міжнародного механізму для документації завданої шкоди. До Реєстру входить 44 країни та Європейський Союз. Реєстр розташований у Гаазі й функціонує як база даних для всіх видів шкоди, завданої під час повномасштабного російського вторгнення.

Важливо знати, що Реєстр отримує й категоризує заяви, однак не оцінює суму збитків і не проводить виплат. Після того як запрацює механізм компенсацій, подані заяви та докази розглядатиме Компенсаційна комісія - адміністративний орган, уповноважений розглядати заяви про компенсацію шкоди, завданої внаслідок міжнародно-протиправних діянь Російської Федерації в Україні чи проти України. Зараз ведуться переговори щодо створення Компенсаційної комісії.

У той час як Реєстр збитків для України збирає і фіксує заяви та докази завдання шкоди, Комісія відповідатиме за розгляд обґрунтованості заяв і визначення розміру компенсації у кожному конкретному випадку. Компенсаційна комісія буде створена під егідою Ради Європи, а конвенція матиме форму відкритої конвенції Ради Європи.

У червні 2025 набрав чинності закон про постраждалих від СНПК, який передбачає право на репарації.

«Співпраця Міжнародної організації з міграції та RD4U стала містком між постраждалими та механізмами відшкодування. Загальнонаціональні консультації, проведені з січня по травень 2025 року, не лише зібрали голоси та потреби людей, а й дали їм змогу отримати реальну правову підтримку. Завдяки індивідуальним консультаціям 112 учасників змогли краще зрозуміти свої права й успішно подати заяви до Реєстру — зробивши важливий крок до справедливості», — ділиться спеціалістка з питань перехідного правосуддя та репарацій Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Джессіка Ґекс.

Зокрема, звернутися до Реєстру збитків можуть постраждалі у таких категоріях:

A1.1 Вимушене внутрішнє переміщення

A2.1 Смерть близького члена сім’ї

A2.2 Зникнення близького члена сім’ї

A2.3 Серйозні тілесні ушкодження

A2.4 Сексуальне насильство

A2.5 Катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання

A2.6 Позбавлення свободи

A2.7 Примусова праця або служба

A2.8, А.2.9 – Насильницьке переміщення або депортація дітей та дорослих.

A3.1 Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна

A3.2 Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна

A3.3 Втрата житла або місця проживання

A3.6 Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях

Запуск нових категорій заяв очікується найближчим часом. Всього є 43 категорії збитків, які поділяються на три групи: збитки фізичних осіб, юридичних осіб та держави.

Заява до Реєстру збитків має відповідати трьом головним критеріям:

1) збитки, втрати чи шкода були заподіяні 24 лютого 2022 року або пізніше;

2) на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з тимчасово окупованими територіями;

3) внаслідок міжнародно протиправних дій РФ проти України.

Постраждалі мають надати якомога більше інформації про акти сексуального насильства, дату та період, місце, а також поділитися документами, що підтверджують насильство (якщо вони є).

Постраждалі самостійно вирішують, що подавати як доказ. Це можуть бути медичні висновки чи квитанції, звіти судово-медичної експертизи, фото чи відеоматеріали, документи медичного страхування тощо.

Звернутися до міжнародного Реєстру збитків можна навіть якщо ви вже отримали фінансову допомогу від України, міжнародних донорів або інших організацій.

Заяви до Реєстру збитків України подаються через вебпортал Дія. Звертатися можуть повнолітні українці або з 16 років — якщо мають повну дієздатність. У випадках, коли сексуального насильства зазнали діти, подати заяву в їхніх інтересах можуть батьки чи інші законні представники.

Подання заяв безоплатне. Щоб швидко подати заявку через «Дія», варто завчасно підготувати доказову базу (фото, документи, акти обстеження). Після авторизації потрібно обрати категорію збитків, заповнити форму, додати фото/документи, підписати та відправити — процес займає кілька хвилин. Про розгляд звернення повідомлятимуть у кабінеті громадянина на порталі Дія, а також електронною поштою.

Звернення до Реєстру збитків для України — це шлях до відновлення справедливості, документування правди та можливості отримати компенсацію у майбутньому.

Інші можливості підтримки для постраждалих від СНПК

В Україні працюють сервіси допомоги для прстраждалих від СНПК, куди можна звернутися — безоплатно, конфіденційно і безпечно.

На Платформі допомоги врятованим можна знайти контакти служб та ініціатив, а також Центрів життєстійкості, які надають фахову підтримку постраждалим. Доступна психологічна, медична, правова та гуманітарна допомога.

Усі контакти перевірені, а допомога — ефективна. Крім усього, на платформі можна дізнатися про можливості роботи, розвитку, навчання для дітей, грантів для відкриття власної справи тощо.

Отримати консультації чи підтримку постраждалі від СНПК можуть також за цими номерами гарячих ліній:

23-45 — гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків;

30-33 — лінія підтримки з питань жіночого здоров’я;

(068) 14 555 90 — правова підтримка ЮрФем;

15-47 — урядова гаряча лінія;

116-123 або 0800-500-335 — національна гаряча лінія громадської організації La Strada-Ukraine;

102 — Національна поліція України;

066-904-15-34 — Координаційний центр підтримки потерпілих та свідків

096-755-02-40 — Офіс Генерального прокурора.

Матеріал створено в межах інформаційної кампанії «Діємо для розширення прав і можливостей постраждалих від СНПК», що реалізується агенціями системи ООН в Україні, Урядом України за підтримки ГО «Інтерньюз-Україна» та за фінансової підтримки Дії ООН проти сексуального насильства під час конфлікту (UN Action Against Sexual Violence in Conflict).

Виконавці: UNFPA (Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні), UN Women (Структура ООН Жінки в Україні), UNODC (Управління ООН з наркотиків і злочинності), WHO (Всесвітньої організації охорони здоров’я), ПРООН (Програма розвитку ООН в Україні), IOM (Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні), Офіс Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Урядова уповноважена з питань гендерної політики.