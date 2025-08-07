Що залишилось від Великої реформи структури мерії Миколаєва й буде винесено на сесію: Аналіз проєкту рішення

Проект нової структури мерії Миколаєва розроблявся у співпраці з Антикорупційною ініціативою ЄС, архівне фото

Миколаївська міська рада готується затвердити оновлену структуру виконавчих органів. Її презентують депутатам 7 серпня, а вже 28 серпня мер Олександр Сєнкевич планує винести це рішення на голосування сесії. Нова версія структури, підготовлена після консультацій із депутатами та юристами, суттєво відрізняється від того бачення, яке публічно презентували кілька місяців тому.

У лютому 2024 року старт цієї реформи супроводжувався амбітними заявами: мерія заявила про співпрацю з Ernst&Young та Антикорупційною ініціативою ЄС, а сам Олександр Сєнкевич підкреслював:

«Миколаївська міська рада прагне створити підзвітне та доброчесне середовище, стійке до корупційних ризиків… Ми хочемо не просто перейняти досвід інших, а стати прикладом для наслідування».

Чи стала оновлена структура таким прикладом?

Ключова зміна: від амбіційної реформи до технічного упорядкування

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче отримати нову структуру мерії до осені, фото МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачала зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. Тоді йшлося про створення логічної структури з мінімальною кількістю рівнів управління, уникнення дублювання функцій різними підрозділами, централізацією сервісних функцій і скороченням розпорядників коштів із 21 до 9. Тоді ж також йшлося і про фактичну ліквідацію районних адміністрацій як розпорядників бюджетних коштів, і про нового віцемера по стратегічному напрямку цифровізації управління містом.

Оновлений варіант, винесений на розгляд, більш стриманий і переважно зводиться до таких кроків:

Ліквідація двох департаментів: антикорупційного — приєднується до виконкому, енергетичного — до Управління капітального будівництва (УКС).

Створення трьох нових підрозділів: служби внутрішнього аудиту, інспекції з благоустрою та відділу закупівель.

Масове перейменування: наприклад, ЖКГ — «міське господарство», департамент економіки — «стратегічного розвитку та інвестицій», відділ кадрів — «відділ персоналу».

"Косметичні" зміни у структурі виконавчих органів Миколаївської міської ради, скриншот з проекту рішення міськради

Формалізація вимог до чисельності підрозділів: мінімум 3 відділи для департаменту, 2 — для управління, 5 осіб — для створення відділу.

Загалом і кількість розпорядників коштів з 21 хоч і зменшиться, але не до 9, як раніше пропонувалось, а до 15.

Такі зміни — радше спроба впорядкувати існуючу структуру, ніж її трансформація.

Заступника з цифровізації не буде?

Однією з найбільш гучних заяв під час презентації в квітні було створення окремої посади заступника міського голови з питань цифрової трансформації.

Загалом пропонувалось, що у міського голови Миколаєва буде сім заступників, замість шести, як є зараз.

Тоді і Сєнкевич, і представник аудиторської компанії Ernst&Young наголошували, що цифровізація — ключ до скорочення кількості посадовців у майбутньому, а в підпорядкуванні віцемера буде відповідне управління. Тоді, відповідаючи на питання журналіста «МикВісті» щодо доцільності введення ще однієї посади заступника міського голови під час презентації нової структури, керівник консультативної практики Ernst & Young в Україні Костянтин Невядомський висловив позицію, що питання цифрової трансформації — це стратегічний напрямок.

У фінальному проєкті рішення про нового заступника не йдеться взагалі. Управління цифровізації формально з’являється — його створюють на базі відділу стандартизації та впровадження електронного врядування, який очолює Дмитро Канарський. Однак хто ним опікуватиметься і чи є воно стратегічним напрямком, не зрозуміло.

Виходить, якщо від цієї ідеї відмовились, то місто змінило стратегію та відмовилось від реалізації стратегічного напрямку цифровізації, яка разом з антикорупційною політикою називались серед головних пріоритетів у співпраці з EUACI та Ernst&Young.

Управління капбудівництва забирає ще один напрям — енергоефективність

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та його заступник Сергій Коренєв, відповідальний за відбудову, архівне фото МикВісті

Згідно з проєктом рішення, функції ліквідованого департаменту енергоефективності переносяться до Управління капітального будівництва. Це означає, що підрозділ, який відповідає за капітальні інфраструктурні проєкти, тепер опікуватиметься ще й темою енергоефективності.

Нагадаємо, УКС підпорядковується заступнику міського голови Сергію Коренєву, який також відповідає за повоєнне відновлення Миколаєва. Тепер його портфель розширюється ще й енергетичним напрямком та комунальним майном.

Таким чином, у новій структурі віцемер Сергій Коренєв отримує суттєво більше функцій — особливо з урахуванням того, що окремого віцемера з питань енергетики та цифровізації не буде. Тепер у його підпорядкування будуть: капітальне будівництво, включаючи напрямок енергофективності, управління надзвичайних ситуацій, департамент економіки та Агенція розвитку Миколаєва, а також управління коммайна (по-новому - управління активів).

Реформа адміністрацій забута в структурі?

Реклама

В проекті решіння окремим пунктом визначено, що адміністрацій районів залишаються в структурі. При цьому немає жодної інформації щодо змін у їхніх повноваженнях, на необхідності яких раніше наголошували в Антикорупційній ініціативі ЄС та особисто мер Олександр Сєнкевич.

Під час публічної презентації структури навесні міський голова прямо заявив, що у перспективі планує позбавити райадміністрації повноважень замовника робіт. Передбачалось, що вони більше не займатимуться прибиранням вулиць, ремонтами у приватному секторі чи ліквідацією звалищ. Ці функції мали перейти на рівень департаментів.

Читайте також: Районні адміністрації Миколаєва: Навіщо вони потрібні, і як працюють керівники?

Тоді голови адміністрацій відреагували відкрито: свої побоювання висловили Олександр Береза та Ганна Ременнікова. Обидва є депутатами міськради від промерської фракції «Пропозиція» та водночас очолюють Центральний та Інгульський райони міста.

У самій структурі, яка виноситься на сесію, адміністрації судячи з усього зберігаються в тому ж статусі, без жодних згадок про реформу або зміну функціоналу. Це дає підстави говорити, що пропозиція мера, ймовірно, не отримала достатньої підтримки в депутатському корпусі — як і прогнозували ще у квітні деякі співрозмовники «МикВісті» з команди мера.

Структура без цифр: чи буде реальна економія?

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зі своїми заступниками та секретарем міськради, фото Свідок.Інфо

Ні навесні, ні зараз ні у самому рішенні, ні в додатках не вказано штатної чисельності працівників — це, як і раніше, планують затверджувати разом із бюджетом.

Під час попередніх презентацій у мерії заявляли про можливе скорочення кількості посадовців, проте вже тоді Сєнкевич визнавав: навіть у разі зменшення штату, фонд оплати праці навряд чи зменшиться, бо доведеться підвищити зарплати для кваліфікованого персоналу.

Власне, ключова ставка робиться не на пряме зменшення витрат, а на підвищення ефективності та зниження корупційних ризиків. У цьому контексті залишається відкритим питання: чи відповідає ухвалений проєкт цим цілям?

Оновлений проєкт структури дійсно містить позитивні кроки — систематизацію, обмеження кількості керівників, об’єднання функцій. Проте, якщо порівнювати з озвученим раніше баченням і очікуваннями громадськості, ми бачимо зменшення амбіцій:

Зникла посада віцемера з цифровізації;

Реформа адміністрацій призупинена;

Повноваження зосереджуються у вже наявних заступників;

Пріоритетні напрями — як цифрова трансформація чи боротьба з корупцією — знеособлені.

Схоже, що в новому рішенні перемогла логіка технічного компромісу, а не політичної сміливості. І це — не крок назад, але точно не те саме, що стати прикладом для інших прифронтових міст, як хотілося мерії ще пів року тому.

Читайте також:

Ціна одного дня управління: Скільки коштує утримання мерії Миколаєва та як Сєнкевич планує це оптимізувати

Катерина Середа, Юлія Бойченко, МикВісті