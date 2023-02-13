В Николаевском городском совете создали рабочую еще одну группу по восстановлению города, пострадавшего и потерпевшего значительные разрушения в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Новую рабочую группу, как и предыдущую, возглавит вице-мэр Сергей Коренев, сообщают « НикВести».

Соответствующий проект решения исполнительного комитета №41 от 08.02.2023 года опубликован на сайте Николаевского городского совета.

Согласно тексту документа, рабочая группа и Департамент архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета должны разработать Программу комплексного восстановления территории Николаевской городской территориальной общины.

При разработке программы департамент архитектуры должен учитывать материалы, полученные в рамках проекта по разработке генерального плана города Николаева UN4Mykolaiv, материалы, полученные в рамках проекта сотрудничества Антикоррупционной инициативы ЕС и Киевской школы экономики «Анализ экономического ущерба, нанесенного городу разрушениями от военной агрессии», данные градостроительного кадастра и проект Генерального плана города Николаева, разработанный ГП «ДИПРОГОРОД» в 2019 году.

Перед проведением общественного обсуждения, департамент архитектуры города должен предоставить на согласование проект Программы комплексного восстановления территории Николаевского городского территориального общества в уполномоченный орган градостроительства и архитектуры облгосадминистрации.

Кроме Сергея Коренева, в состав группы вошли также:

Татьяна Шуличенко – директор департамента экономического развития Николаевского городского совета;

Юрий Андриенко – заместитель городского головы;

Дмитрий Бездольный – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета;

Максим Бревда – глава общественной организации «МрійДій»;

Артем Ващиленко – председатель экспертно-общественного совета исполнительного комитета Николаевского городского совета;

Петр Данько – начальник отдела планирования застройки населённых пунктов управления градостроительства и архитектуры департамента градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской областной государственной администрации;

Борис Дуденко – директор городского коммунального предприятия «Николаевводоканал»;

Сергей Карцев – советник городского головы;

Николай Логвинов – директор областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго»;

Александр Поздняков – начальник управления капитального строительства Николаевского городского совета;

Евгений Поляков – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета;

Алексей Реутенко – заместитель председателя Общественного совета рынка недвижимости г. Николаева;

Владимир Сысоев – председатель творческого союза «Николаевская областная организация Национального союза архитекторов Украины»;

Андрей Цымбал – директор департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета – главный архитектор города.

Отметим, что мэр не ввел в состав рабочей группы ни одного депутата Николаевского горсовета.

Напомним, что летом 2022 года была создана рабочая группа по восстановлению Николаева, которую также возглавил заместитель николаевского городского головы Сергей Коренев.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Николаев находился под регулярными обстрелами российской армии. В общем, жилищному фонду города агрессором был нанесен ущерб, оцениваемый в сумму около 385 миллионов евро. Кроме того, ущерб экологии оценивают более чем в 562 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что Дания готова взять шефство над Николаевом и помочь в восстановлении города.