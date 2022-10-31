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Из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.
Речь идет об ущербе, нанесенном засорением земельных ресурсов, пишет Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
В результате ракетных ударов, нанесенных в июле-сентябре 2022 года по Николаеву, разрушения получили здания учебных заведений высшего и среднего образования города. Повреждение повлекло засор строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов земельных участков общей площадью 2,49 гектаров.
Объем отходов, образовавшихся по результатам ракетных ударов, превышает 10 тонн.
— Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 562 миллионов гривен. Материалы расчетов направлены правоохранителям и в Оперативный штаб Госэкоинспекции, – говорится в сообщении.
Напомним, российское полномасштабное вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35,3 миллиарда долларов , а миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой.
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Из-за разрушенных российскими ракетами учебных заведений Николаева, ущерб экологии составил более 562 миллионов гривен.
Речь идет об ущербе, нанесенном засорением земельных ресурсов, пишет Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
В результате ракетных ударов, нанесенных в июле-сентябре 2022 года по Николаеву, разрушения получили здания учебных заведений высшего и среднего образования города. Повреждение повлекло засор строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов земельных участков общей площадью 2,49 гектаров.
Объем отходов, образовавшихся по результатам ракетных ударов, превышает 10 тонн.
— Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 562 миллионов гривен. Материалы расчетов направлены правоохранителям и в Оперативный штаб Госэкоинспекции, – говорится в сообщении.
Напомним, российское полномасштабное вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35,3 миллиарда долларов , а миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой.