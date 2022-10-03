Российское полномасштабное вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35,3 миллиарда долларов, а миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой.
Об этом министр экологии Руслан Стрелец заявил на слушаниях в Парламенте ЕС в Страсбурге в понедельник, сообщает Reuters .
Пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2000 случаев экологического ущерба.
По оценкам министерства, ущерб за загрязнение воздуха, нанесенный российской войной против Украины, в настоящее время составляет около 25 млрд евро, и еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, причиненного почвам.
Он отметил, что всего за семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода, что примерно равно количеству, которое производит Новая Зеландия за год.
Стрелец добавил, что еще 79 млн. тонн парниковых выбросов может быть произведено в ходе восстановления инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими оккупантами.
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Российское полномасштабное вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35,3 миллиарда долларов, а миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой.
Об этом министр экологии Руслан Стрелец заявил на слушаниях в Парламенте ЕС в Страсбурге в понедельник, сообщает Reuters .
Пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2000 случаев экологического ущерба.
По оценкам министерства, ущерб за загрязнение воздуха, нанесенный российской войной против Украины, в настоящее время составляет около 25 млрд евро, и еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, причиненного почвам.
Он отметил, что всего за семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода, что примерно равно количеству, которое производит Новая Зеландия за год.
Стрелец добавил, что еще 79 млн. тонн парниковых выбросов может быть произведено в ходе восстановления инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими оккупантами.