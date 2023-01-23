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Министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен, недавно посетивший Николаев, рассказал, почему его страна отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и решила помочь в восстановлении нашего города.
Об этом он сказал в комментарии корреспондентам НикВести.
Дэн Йоргенсен отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.
— Прежде всего, хочу сказать, что Дания поддерживает Украину всеми средствами, которые у нас есть. Мы считаем себя очень близкими друзьями с народом Украины и, конечно, мы считаем вас героями в этой борьбе. Поэтому для нас очень важно также приносить пользу. Говоря о том, что уже было сделано, мы оказали помощь в различных формах, помощь которая будет очень полезна здесь и сейчас — генераторы, источники питания и тепла, которое также помогает получить чистую воду, подача тепла в разрушенные дома, чтобы люди имели возможность там жить. Кроме этого, наше правительство помогает и по военной части, но это, конечно, другой вопрос, — отметил министр.
Он добавил, что Дания считает честью просьбу Президента Украины Владимира Зеленского помочь в восстановлении Николаева.
— В целом президент Зеленский обратился к премьер-министру Дании с просьбой создать партнерство «Страна — город», Дания как страна, которая сейчас участвует в этом партнерстве с Николаевом и регионом. Для нас, это честь что президент попросил Данию это сделать и мы думаем, что это сотрудничество будет очень плодотворным. Это не значит, что мы больше нигде в Украине не помогаем, это значит, что наш фокус, наши усилия сосредоточены именно на этом регионе, — сказал Дэн Йоргенсен.
Министр также отметил, что во время визита в Украину был заключен договор с премьер-министром ввести руководящий комитет для работы по восстановлению города.
— Я совместно с вице-премьер-министром буду работать над этим комитетом, это даст нам возможность координировать действия и точно знать, что помощь, которую мы оказываем, действительно необходима и используется по назначению максимально быстро и с минимумом бюрократии, — сказал он.
Напомним, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны.
Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева.
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Министр по делам международного развития Дании Дэн Йоргенсен, недавно посетивший Николаев, рассказал, почему его страна отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и решила помочь в восстановлении нашего города.
Об этом он сказал в комментарии корреспондентам НикВести.
Дэн Йоргенсен отметил, что Дания поддерживает Украину всеми имеющимися средствами, поскольку считает ее народ героями в этой борьбе и хочет приносить пользу.
— Прежде всего, хочу сказать, что Дания поддерживает Украину всеми средствами, которые у нас есть. Мы считаем себя очень близкими друзьями с народом Украины и, конечно, мы считаем вас героями в этой борьбе. Поэтому для нас очень важно также приносить пользу. Говоря о том, что уже было сделано, мы оказали помощь в различных формах, помощь которая будет очень полезна здесь и сейчас — генераторы, источники питания и тепла, которое также помогает получить чистую воду, подача тепла в разрушенные дома, чтобы люди имели возможность там жить. Кроме этого, наше правительство помогает и по военной части, но это, конечно, другой вопрос, — отметил министр.
Он добавил, что Дания считает честью просьбу Президента Украины Владимира Зеленского помочь в восстановлении Николаева.
— В целом президент Зеленский обратился к премьер-министру Дании с просьбой создать партнерство «Страна — город», Дания как страна, которая сейчас участвует в этом партнерстве с Николаевом и регионом. Для нас, это честь что президент попросил Данию это сделать и мы думаем, что это сотрудничество будет очень плодотворным. Это не значит, что мы больше нигде в Украине не помогаем, это значит, что наш фокус, наши усилия сосредоточены именно на этом регионе, — сказал Дэн Йоргенсен.
Министр также отметил, что во время визита в Украину был заключен договор с премьер-министром ввести руководящий комитет для работы по восстановлению города.
— Я совместно с вице-премьер-министром буду работать над этим комитетом, это даст нам возможность координировать действия и точно знать, что помощь, которую мы оказываем, действительно необходима и используется по назначению максимально быстро и с минимумом бюрократии, — сказал он.
Напомним, в конце марта президент Украины выступил перед парламентом Дании. Во время обращения он рассказал о ракетном ударе по Николаевской ОВА и предложил Дании принять участие в восстановлении города после войны.
Через несколько недель Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
В пятницу, 13 января, в Николаеве состоялась встреча представителей Дании и Украины по поводу планирования дальнейшего восстановления города. Министр по делам международного развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что его страна сделает все необходимое для восстановления Николаева.